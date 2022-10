L’avion d’urgence de Kwasi Kwarteng de retour de Washington est le plus suivi au monde

Tous les regards sont tournés vers l’avion de Kwasi Kwarteng alors que le chancelier se précipite vers Westminster depuis les États-Unis pour des pourparlers budgétaires d’urgence.

British Airways BA292 est actuellement le vol le plus suivi au monde, avec plus de 6 000 journalistes, commerçants de la ville et politiciens surveillant ses progrès alors qu’il survole Reading à 10h30 vendredi.

Le vol commercial, qui doit atterrir juste avant 11 heures, heure du Royaume-Uni, transporte M. Kwarteng, qui a fait une première sortie lors d’une réunion du Fonds monétaire international à Washington DC.

Il devrait se rendre à Downing Street pour des entretiens d’urgence en personne sur l’opportunité de faire marche arrière sur des mesures fiscales controversées.

Le chancelier devait rentrer plus tard vendredi, mais après un briefing précipité avec des journalistes jeudi soir, il a annoncé qu’il rentrerait en Grande-Bretagne dans la nuit.

Cela vient après L’indépendant a rapporté que les responsables de Downing Street parcouraient le budget de M. Kwarteng ligne par ligne pour déterminer quels éléments ils pouvaient supprimer.

L’avion du chancelier alors qu’il fait le tour d’Heathrow pour atterrir (Flightradar24)

Le chancelier a insisté jeudi sur le fait qu’il restait “à 100%” dans son poste, mais son départ anticipé a suscité des spéculations sur un revirement des coupes ou un changement de personnel au Trésor.

On pense qu’une réduction massive du taux prévu d’impôt sur les sociétés, qui coûte des dizaines de milliards de livres, est en ligne de mire dans une tentative désespérée de restaurer la confiance dans les finances du Royaume-Uni.

Vendredi à 10 h 32, 6 188 personnes surveillaient la progression de l’avion de M. Kwarteng sur le site Web populaire Flightradar24.

Les marchés financiers se sont détraqués après que le budget de M. Kwarteng ait donné la priorité à d’énormes réductions d’impôts non financées, principalement pour les personnes les plus riches, et il a déjà dû faire marche arrière sur une réduction du taux d’imposition le plus élevé.

Le chaos financier a entraîné une augmentation des coûts d’emprunt du gouvernement, des taux hypothécaires plus élevés et une livre sterling en chute libre – et a nécessité de multiples interventions de la Banque d’Angleterre.

La famille et les personnes en deuil arrivent à l’église St Michael, à Creeslough, pour la messe funéraire de Martina Martin, 49 ans, mère de quatre enfants, décédée vendredi à la suite d’une explosion à la station-service Applegreen du village de Creeslough dans le comté de Donegal. Pennsylvanie Les automobilistes à Coventry passent des arbres montrant la couleur automnale Pennsylvanie Une femme et son chien dans la mer du Nord à la plage de Tynemouth Longsands avant le lever du soleil Pennsylvanie Des policiers retirent un militant d’une manifestation Just Stop Oil sur le Mall, près de Buckingham Palace, Londres Pennsylvanie Un batteur joue pendant la célébration de Diwali on the Square, à Trafalgar Square, Londres Pennsylvanie Timothee Chalamet assiste à la première britannique de Bones and All lors du BFI London Film Festival 2022 au Royal Festival Hall, Southbank Centre, Londres Pennsylvanie Deux jeunes daims mâles verrouillent leurs bois dans le parc Phoenix de Dublin alors que la saison du rut commence Pennsylvanie La princesse de Galles lors d’un concours de préparation de cocktails lors d’une visite à Trademarket, un nouveau marché de vente au détail et de restauration de rue en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, dans le cadre de la visite royale en Irlande du Nord Pennsylvanie Des manifestants de Greenpeace interrompent la Première ministre Liz Truss alors qu’elle prononce son discours liminaire à la conférence annuelle du Parti conservateur Pennsylvanie Le Premier ministre Liz Truss et le chancelier britannique de l’Échiquier Kwasi Kwarteng portant des casques et des vestes haute visibilité, visitent un chantier de construction d’un campus d’innovation médicale à Birmingham AFP/Getty L’artiste britannique Sam Cox, alias M. Doodle, révèle la Doodle House, un manoir de douze pièces à Tenterden, dans le Kent, qui a été recouvert, à l’intérieur et à l’extérieur, des griffonnages monochromes dessinés à la main de l’artiste. Pennsylvanie Erling Haaland célèbre après avoir marqué le deuxième but de Manchester City contre Manchester United au stade Etihad. Haaland a ensuite marqué un triplé, son troisième de la saison en Premier League. City a battu United 6-3. Manchester City FC/Getty Des manifestants brandissent des drapeaux et des pancartes lors d’une manifestation à Londres. Une variété de groupes de protestation, dont Enough is Enough, Don’t Pay et Just Stop Oil, ont tous manifesté le jour AFP/Getty Le Premier ministre britannique Liz Truss, qui n’a pas été vu depuis des jours, quitte l’arrière de Downing Street après une réunion avec l’Office For Budget Responsibility après la publication du mini-budget de son gouvernement Getty Le feuillage de la vigne vierge sur le Tu Hwnt i’r Bont (Beyond the Bridge) Llanwrst, Conwy North Wales, a changé de couleur du vert au rouge au début de l’automne. Le bâtiment a été construit en 1480 comme habitation résidentielle mais a été un salon de thé pendant plus de 50 ans Pennsylvanie Des avocats criminels de la Criminal Bar Association (CBA) manifestent devant la Royal Courts of Justice de Londres, dans le cadre de leur ligne de paie en cours avec le gouvernement Pennsylvanie David White, Garter King of Arms, pose avec une enveloppe affranchie du nouveau chiffre du roi Charles III ‘CIIIR’, après son impression au bureau de poste de la Cour du palais de Buckingham, dans le centre de Londres AFP/Getty Un membre du personnel de la galerie pose à côté d’un tableau de Lucian Freud – Autoportrait (Fragment), 1956 – présenté lors d’un photocall pour l’exposition du Credit Suisse – Lucian Freud: New Perspectives à la National Gallery de Londres Pennsylvanie Leader travailliste, Sir Keir Starmer est interviewé par Laura Kuenssberg à Liverpool avant le début de la conférence annuelle du parti travailliste qu’il a ouvert avec un hommage à la reine Elizabeth II et a chanté l’hymne national Pennsylvanie Document photo émis par le palais de Buckingham de la pierre du grand livre à la chapelle commémorative du roi George VI, chapelle St George, château de Windsor Pennsylvanie Un militant du changement climatique proteste contre les jets privés britanniques tout en mettant le feu à son bras droit lors du tournoi de tennis Laver Cup à l’O2 Arena de Londres APE Woody Woodmansey, Lee Bennett, Kevin Armstrong, Nick Moran et Clifford Slapper assistent au dévoilement d’une pierre pour David Bowie sur le Music Walk of Fame à Camden, au nord de Londres Pennsylvanie Une volée d’oiseaux dans le ciel alors que le soleil se lève sur Dungeness dans le Kent Pennsylvanie Les fleurs qui ont été déposées par des membres du public en hommage à la reine Elizabeth II au château de Hillsborough en Irlande du Nord sont collectées par l’équipe de jardinage de Hillsborough et des volontaires pour être replantées pour celles qui peuvent être conservées ou compostées. Pennsylvanie La procession cérémonielle du cercueil de la reine Elizabeth II parcourt la longue marche à son arrivée au château de Windsor pour le service d’inhumation à la chapelle St George AFP/Getty Un homme se tient parmi les campeurs du centre commercial avant les funérailles de la reine Reuter Nathan Collins de Wolverhampton Wanderers commet une faute sur Jack Grealish de Manchester City, ce qui entraîne un carton rouge. City a ensuite remporté le match au stade Molineux trois buts à zéro. Images d’action / Reuters Les membres du public font la queue près de Tower Bridge et en face de la tour de Londres, alors qu’ils font la queue pour rendre hommage à feu la reine Elizabeth II, à Londres AFP via Getty Images Les membres du public dans la file d’attente à Potters Fields Park, dans le centre de Londres, alors qu’ils attendent de voir la reine Elizabeth II gisant dans l’état avant ses funérailles lundi Pennsylvanie Les premiers membres du public rendent hommage alors que la veillée commence autour du cercueil de la reine Elizabeth II à Westminster Hall, à Londres, où il sera exposé avant ses funérailles lundi Pennsylvanie La foule applaudit alors que le roi Charles III et Camilla, la reine consort arrivent pour une visite au château de Hillsborough Getty Des foules bordent le Royal Mile, à Édimbourg, alors que le roi Charles III se joint à une procession du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles après le cercueil de la reine Elizabeth II Katielee Arrowsmith/SWNS Les membres du public rendent hommage alors que le corbillard transportant le cercueil de la reine Elizabeth II, drapé du Royal Standard of Scotland, traverse Ballater AFP/Getty Le prince britannique William, prince de Galles, la britannique Catherine, princesse de Galles, le prince britannique Harry, duc de Sussex, la britannique Meghan, duchesse de Sussex, saluent les sympathisants lors de la longue promenade au château de Windsor AFP/Getty Le roi Charles III et Camilla, la reine consort saluent après avoir vu des hommages floraux à feu la reine Elizabeth II devant le palais de Buckingham Getty Un écran commémorant la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne à Piccadilly Circus, Londres Grande-Bretagne APE Des policiers montent la garde après que des militants de la rébellion animale aient jeté de la peinture sur les murs et la route devant les chambres du Parlement en signe de protestation, à Londres, en Grande-Bretagne Reuter La reine Elizabeth II accueille Liz Truss lors d’une audience à Balmoral, en Écosse, où elle a invité le chef nouvellement élu du parti conservateur à devenir Premier ministre et à former un nouveau gouvernement Pennsylvanie Visiteurs au jardin PoliNations de Victoria Square, Birmingham, composé de cinq installations d’arbres de 40 pieds de haut et de plus de 6 000 plantes. Le programme PoliNations vise à explorer comment la migration et la pollinisation croisée ont façonné les jardins et la culture du Royaume-Uni Pennsylvanie Les étudiants de premier cycle de l’Université de St Andrews participent à la traditionnelle Pier Walk le long des murs du port de St Andrews avant le début de la nouvelle année universitaire Pennsylvanie Le défilé de cornemuses et tambours massés lors du Braemar Highland Gathering au Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park Pennsylvanie Les gardes irlandais de la compagnie numéro 12 à Wellington Barracks, dans le centre de Londres, avant de commencer leur premier montage de garde au palais de Buckingham Pennsylvanie Un saumon saute le déversoir à Hexham dans le Northumberland, malgré les avertissements de sécheresse et les bas niveaux d’eau, la rivière Tyne coule toujours bien, permettant au saumon et à la truite de mer de remonter la rivière pour frayer. Chaque année, des dizaines de milliers de saumons font le voyage unique le long de la Tyne pour frayer, après avoir été en mer Pennsylvanie Des fleurs sont placées aux portes du palais de Kensington, à Londres, l’ancienne maison de Diana, princesse de Galles, à l’occasion du 25e anniversaire de sa mort Pennsylvanie Les travailleurs des déchets d’Édimbourg nettoient des montagnes de déchets à Forrest Road alors qu’ils retournent au travail après leurs 11 jours d’action revendicative Pennsylvanie Les concurrents participent aux championnats du monde de lutte en sauce au Rose ‘N’ Bowl, à Rossendale, Lancashire Pennsylvanie Les gens de l’Emancipated Run Crew qui organisent le défilé du carnaval tout en vert pour se souvenir des 72 personnes qui sont mortes dans l’incendie de Grenfell lors de la journée de la famille au carnaval de Notting Hill à Londres, qui est revenue dans les rues pour la première fois en deux ans , après avoir été contrecarré par la pandémie Pennsylvanie Concurrents dans la section des tourbières lors du Rude Health Bog Triathlon à Llanwrtyd Wells, au Pays de Galles Pennsylvanie Le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontre la patiente Rita Thomson après avoir subi une arthroplastie complète de la hanche lors d’une visite au centre orthopédique du sud-ouest de Londres Getty Finney Harrod reçoit ses résultats du GCSE à la Norwich School, à Norwich, Norfolk Pennsylvanie

Un responsable du Trésor a insisté sur le fait que la chancelière revenait tôt pour des discussions sur “le plan budgétaire à moyen terme”.

Ils ont ajouté que c’était “complètement différent” du moment où le ministre des Finances grec a quitté une réunion internationale un jour plus tôt en réponse à la crise financière de 2011 dans ce pays.

S’exprimant vendredi matin alors que la chancelière était dans les airs au-dessus de l’Atlantique, le ministre du Commerce, Greg Hands, a minimisé la course du Premier ministre pour Londres.

“Il n’est pas inhabituel de revenir un jour plus tôt d’une visite internationale”, a déclaré M. Hands à Sky News

“La viande principale des réunions du FMI et de la Banque mondiale est terminée.”