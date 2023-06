L’avion du «vol de la mort» de la dictature argentine est rentré chez lui pour un bilan historique

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Voler de la Floride à Buenos Aires prend généralement environ 10 heures, mais l’atterrissage du turbopropulseur en Argentine samedi n’était pas un avion normal. Il était en route depuis 20 jours et de nombreux Argentins ont actualisé avec impatience le logiciel de suivi des vols pour suivre ses progrès.

Le Short SC.7 Skyvan ne transportait aucune cargaison cruciale ni passagers VIP. Au contraire, l’avion sera un autre moyen pour les Argentins de tenir compte de l’histoire brutale de la dictature militaire de leur pays de 1976 à 1983.

L’avion, qui a été découvert aux États-Unis, est le premier jamais prouvé devant un tribunal avoir été utilisé par la junte argentine pour précipiter des détenus politiques à la mort depuis le ciel, l’une des atrocités les plus sanglantes de la période sanglante.

Le gouvernement argentin ajoutera l’avion au Musée de la mémoire, qui se trouve dans ce qui était le centre de détention secret le plus infâme de la junte. Connu sous le nom d’ESMA, il abritait de nombreux détenus qui ont ensuite été jetés vivants des «vols de la mort» dans l’océan ou la rivière.

L’une des douzaines de victimes liées au retour de l’avion était Azucena Villaflor, dont le fils Néstor a disparu et a vraisemblablement été assassiné au début de la dictature. Après sa disparition, elle a fondé le groupe Mothers of Plaza de Mayo pour demander des informations sur les enfants disparus, puis a été elle-même détenue et a disparu.

« Pour nous, en tant que membres de la famille, il est très important que l’avion fasse partie de l’histoire, car les corps ainsi que l’avion racontent exactement ce qui s’est passé », a déclaré Cecilia De Vincenti, la fille de Villaflor, à l’Associated Press.

Le retour de l’avion a été rendu possible par le photographe italien Giancarlo Ceraudo, qui a passé des années à chercher des avions de « vol de la mort ». Celui-ci avait plus tard livré du courrier en Floride et plus récemment transporté des parachutistes en Arizona.

Tout au long de sa quête, a déclaré Ceraudo, d’innombrables personnes n’ont pas compris pourquoi il restait résolument concentré sur la recherche de l’avion de la junte, d’autant plus que les corps de nombreuses victimes de la dictature n’ont toujours pas été découverts.

« Les avions devaient être récupérés car ils étaient une pièce importante, comme les chambres à gaz (nazies), un outil terrible », a déclaré Ceraudo dans une interview.

La junte argentine est largement considérée comme la plus meurtrière des dictatures militaires qui ont gouverné une grande partie de l’Amérique latine dans les années 1970 et 1980. Il a détenu, torturé et tué des personnes soupçonnées de s’opposer au régime. Les groupes de défense des droits de l’homme estiment que 30 000 personnes ont été tuées, dont beaucoup ont disparu sans laisser de trace.

Certains d’entre eux ont disparu à bord des « vols de la mort ».

Au cours d’un vaste procès de 2012 à 2017, des survivants ont témoigné que les vols avaient eu lieu au moins une fois par semaine. Selon des témoins, les prisonniers se faisaient souvent dire qu’ils allaient être libérés et étaient parfois forcés de danser sur de la musique forte pour célébrer. Ensuite, ils ont reçu une vaccination supposée qui était en fait un puissant sédatif. Lorsque la drogue a fait effet, ils ont été encagoulés, ligotés et chargés à bord d’un avion.

Le procès, au cours duquel 29 anciens fonctionnaires ont été condamnés à la prison à vie, a prouvé que la dictature utilisait les vols de la mort comme mode systématique d’extermination. Il précise que le Skyvan qui vient de rentrer à Buenos Aires a été utilisé pour tuer Villaflor et 11 autres détenus.

Les procureurs disent qu’il est impossible de savoir combien de détenus ont été jetés des avions. Mais au moins 71 corps de victimes présumées d’un vol mortel se sont échoués le long de la côte – 44 en Argentine et 27 en Uruguay voisin, selon l’équipe argentine d’anthropologie médico-légale, un groupe non gouvernemental.

Entre décembre 1977 et février 1978, les corps de cinq femmes, dont Villaflor, deux autres membres des Mères de la Plaza de Mayo et deux religieuses françaises qui aidaient les mères à rechercher leurs proches, s’échouent. Ils ont été enterrés sans identification et leurs corps n’ont été identifiés qu’en 2005.

Ceraudo s’est associé à Miriam Lewin, journaliste et survivante de l’ESMA, dans la recherche des avions.

Les pilotes du vol qui a mené Villaflor à sa mort ont été condamnés en partie à cause des journaux de vol que Ceraudo et Lewin ont pu trouver après avoir retrouvé le PA-51 Skyvan à Fort Lauderdale, en Floride, en 2010.

« Les dossiers nous ont conduits aux pilotes, et à partir de ces noms, nous avons pu les localiser au sein des structures répressives qui opéraient au service du plan d’extermination systématique », a déclaré Mercedes Soiza Reilly, procureure du procès 2012-2017. .

Grâce à une recherche minutieuse qui comprenait des plongées approfondies dans des sites Web sur lesquels des amateurs d’observation d’avions surveillaient les avions, Ceraudo et Lewin ont pu localiser les avions.

Sur les cinq avions Skyvan connus pour avoir été utilisés dans des vols de la mort, deux avaient été détruits lors de la guerre de 1982 avec la Grande-Bretagne au-dessus des îles Falkland. Les trois autres ont été vendus en 1994 à CAE Aviation, une firme luxembourgeoise. L’un de ces avions a été vendu à GB Airlink, qui l’a utilisé pour fournir des services de courrier privé aux Bahamas depuis la Floride.

Cette année, après que le gouvernement argentin a décidé d’acheter l’avion après une campagne menée par De Vincenti et d’autres militants des droits de l’homme, il se trouvait dans une tenue de parachutisme à Phoenix.

« Quelle histoire incroyable, n’est-ce pas ? » dit De Vincenti. « Parce qu’ils ont été jetés sans parachute, et maintenant ils l’utilisent pour ça, pour sauter en parachute. »

Récupérer un si vieil avion n’a pas été facile. Il est resté bloqué en Jamaïque pendant deux semaines après la panne de son moteur peu après son décollage de l’île. Il a également été bloqué quelques jours en Bolivie en raison des intempéries.

En demandant justice pour les victimes de la junte, l’Argentine a tenu 296 procès liés à des crimes contre l’humanité commis sous la dictature depuis 2006, après l’annulation des lois d’amnistie. Dans ceux-ci, 1 115 personnes ont été condamnées, selon le parquet.

L’exposition de l’avion aidera les Argentins à comprendre la réalité de la dictature, affirment les militants.

« C’est très important, car il y a des générations et des générations qui sont nées et ont vécu en démocratie et n’ont pas souffert de la terreur de ces années », a déclaré Lewin.

Daniel Politi, Associated Press