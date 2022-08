L’avion dont l’homme est tombé sans parachute avait perdu la roue après le décollage et l’atterrissage d’urgence planifié, révèle l’audio

De NOUVEAUX détails sont apparus dans la mort d’un homme qui est tombé d’un avion sans parachute après que l’audio a révélé que l’avion avait perdu une roue après le décollage.

La famille de Charles Crooks a été laissée à la recherche de réponses après la mort mystérieuse du jeune homme de 23 ans.

De nouveaux détails sont apparus dans la mort de Charles Crooks, 23 ans Crédit : WRAL

Les enregistrements montrent qu’une roue est tombée de l’avion juste après le décollage et que l’avion a dû effectuer un atterrissage d’urgence Crédit : WRAL

“Je ne sais pas”, a déclaré Hew Crooks, le père de Charles, à WRAL. “Nous ne pouvons pas le traiter pour le moment, je ne sais pas.”

Charles, un “fanatique de vol” connu, était copilote d’un petit avion qui a dû effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport international de Raleigh-Durham vendredi.

Cependant, Charles était introuvable lorsqu’il a atterri.

Son corps a été retrouvé plus tard après qu’un voisin a signalé des officiers et décrit avoir entendu “quelque chose” dans leur arrière-cour de Fuquay-Varina.

Le logiciel de suivi des vols a montré que les deux pilotes ont appelé le contrôle de la circulation aérienne pour les informer que la roue principale droite de l’avion était tombée.

L’un des copilotes a déclaré qu’ils avaient tenté d’atterrir à l’aéroport de Raeford et qu’ils “avaient fait un atterrissage dur, décidant de faire le tour et à ce moment-là, nous avons perdu la roue”.

Pendant le vol, l’un des pilotes a appelé le contrôle de la circulation aérienne de Fayetteville pour obtenir de l’aide pour se réacheminer vers RDU.

L’un d’eux dit “Nous avons perdu notre roue droite – nous aimerions continuer jusqu’à Raleigh et faire un atterrissage.”

On pouvait entendre les deux copilotes dire qu’il y avait assez de carburant pour voler dans les airs pendant encore quatre heures avant de devoir atterrir, avant que quelqu’un ne demande : « Petite question, comment comptez-vous atterrir à Raleigh-Durham ?

La réponse de l’un des hommes a été : « Descendez aussi bas que possible et je suppose que nous allons le mettre sur le ventre.

Ensuite, l’un des pilotes a déclaré aux autorités lors d’un appel radio que le copilote avait sauté de l’avion sans parachute.

L’avion a atterri sur une piste, mais la roue manquante l’a fait déraper et déraper sur l’herbe de la piste.

Le pilote de l’avion a été transporté à l’hôpital et les autorités ont déclaré qu’il allait bien.

Le National Transportation Safety Board et la Federal Aviation Administration mèneront l’enquête.

Selon Hew, Charles poursuivait sa licence de pilote pendant ses études universitaires.

“Je pense qu’il a compris ça quand il était en deuxième année, il a dit il y a quelques semaines, il n’échangerait de place avec personne dans le monde. Il aimait où il était.”

Son père a ajouté que Charles avait travaillé comme instructeur de vol pendant plus d’un an et qu’il était certifié pour voler dans toutes les conditions.

«Nous sommes une famille forte et nous sommes une famille très aimante. Mais ça, ça laisse un trou”, raconte son père. “Je ne sais pas. Nous ne pouvons pas le traiter pour le moment.

Crooks a sauté de l’avion sans parachute et son corps a été retrouvé dans une arrière-cour Crédit : WRAL