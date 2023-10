L’avion d’Olaf Scholz évacué sur la piste après une attaque à la roquette en Israël – POLITICO

L’avion du chancelier allemand Olaf Scholz a dû être évacué mardi soir à l’aéroport israélien Ben Gourion en raison d’attaques à la roquette.

Des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent comment les assistants et les journalistes voyageant avec le dirigeant allemand ont dû quitter précipitamment l’avion et se mettre à l’abri en s’allongeant sur la piste, tandis que Scholz aurait été évacué vers un abri.

« J’ai personnellement vu des explosions dans le ciel alors que le Dôme de Fer israélien [air defense system] intercepté deux missiles», Robin Alexander, rédacteur en chef adjoint du quotidien allemand Welt, qui, comme POLITICO, appartient à Axel Springer, écrit le Xanciennement Twitter, faisant référence aux roquettes interceptées par le Dôme de Fer.

Scholz et ceux qui voyageaient avec lui ont pu monter à bord de l’avion quelques minutes plus tard, après un contrôle de sécurité supplémentaire, selon Image.

Le chancelier était en visite en Israël mardi pour exprimer sa solidarité avec le pays suite à l’attaque terroriste brutale du Hamas et pour apaiser les tensions dans la région, ainsi que pour améliorer l’aide humanitaire aux civils palestiniens à Gaza. L’évacuation de son avion s’est produite au moment même où Scholz avait prévu de décoller vers le Caire, où il doit rencontrer mercredi le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi. Mardi soir, un une énorme explosion a frappé dans un hôpital de la ville de Gaza, tuant plus de 500 Palestiniens, selon le ministère palestinien de la Santé dirigé par le Hamas. Le Hamas a imputé la responsabilité d’une frappe aérienne israélienne ; Israël une roquette ratée par des militants palestiniens.

Plus tôt mardi soir, Scholz avait averti l’Iran et le Hezbollah de ne pas intervenir dans le conflit entre Israël et le Hamas. « Ce serait une erreur grave et impardonnable », a déclaré la chancelière lors de déclarations à la presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv. Scholz a également souligné que la sécurité d’Israël faisait partie intégrante de la politique d’État allemande et que le pays avait le droit de se défendre contre le Hamas.

Mais il a également adressé une mise en garde à peine voilée à l’attention de Netanyahu, lui rappelant que son armée doit respecter le droit humanitaire international lorsqu’elle exerce des représailles contre le Hamas.

« L’Allemagne et Israël sont unis par le fait qu’ils sont des États de droit démocratiques. Nos actions sont fondées sur l’ordre public, même dans des situations extrêmes », a déclaré la chancelière fédérale aux journalistes. Il a déclaré avoir discuté avec Netanyahu « des moyens d’acheminer l’aide humanitaire à la population de Gaza le plus rapidement possible ».

Le Premier ministre israélien a à son tour rappelé au dirigeant allemand les massacres nazis comme ceux de Babi Yar en Ukraine en 1941. La récente attaque sanglante du Hamas, a déclaré Netanyahu, était « les pires crimes commis contre les Juifs depuis l’Holocauste ».

Il a ajouté : « Le Hamas est le nouveau nazi. »