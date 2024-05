L’avion de Singapore Airlines a chuté de 178 pieds en cinq secondes, révèlent les données de la boîte noire

Il ya 1 heure Thomas Mackintosh ,Katy Austin

Regardez : Comment le chaos à bord du SQ321 de Singapore Airlines s’est déroulé

Les premières enquêtes sur les graves turbulences qui ont frappé un vol de Singapore Airlines mardi dernier révèlent que celui-ci a chuté d’environ 178 pieds (54 m) en 4,6 secondes. Un passager britannique est mort et des dizaines d’autres ont été blessés lorsque le vol Londres-Singapour a rencontré les turbulences au-dessus du Myanmar et a dû effectuer un atterrissage d’urgence en Thaïlande. Les enquêteurs singapouriens ont extrait les données stockées dans l’enregistreur de données de vol et l’enregistreur vocal du cockpit de l’avion. Leur rapport préliminaire indique que des changements rapides dans la force gravitationnelle (G) ont provoqué la chute d’altitude – qui est juste en dessous de la hauteur de la tour penchée de Pise en Italie – et ont probablement blessé ceux qui ne portaient pas de ceinture de sécurité. Singapore Airlines a déclaré qu’elle coopérait avec les enquêteurs et soutenait les passagers et l’équipage concernés, notamment en prenant en charge les frais médicaux et hospitaliers.

Reuters Des aliments et des boissons, y compris des bouilloires, ont été photographiés sur le sol de l’avion après que celui-ci ait rencontré des turbulences.

Les conclusions préliminaires du Bureau d’enquête sur la sécurité des transports (TSIB) indiquent que le vol s’est déroulé normalement jusqu’à ce qu’il survole probablement une zone « d’activité convective en développement » en survolant le sud du Myanmar à 37 000 pieds (11 300 m). « Les changements rapides de G sur une durée de 4,6 secondes ont entraîné une baisse d’altitude de 178 pieds (54 m), de 37 362 pieds à 37 184 pieds », indique le rapport. « Cette séquence d’événements a probablement causé des blessures à l’équipage et aux passagers. « Après que les pilotes ont été informés par l’équipage de cabine qu’il y avait des passagers blessés dans la cabine, la décision a été prise de se dérouter vers l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, en Thaïlande. » Environ 17 minutes après l’événement de turbulence, les pilotes ont pu effectuer une « descente contrôlée à partir de 37 000 pieds », indique le rapport, ajoutant que l’avion n’a pas rencontré de turbulences plus graves lors de son déroutement vers Bangkok. Les pilotes ont également demandé des services médicaux pour accueillir l’avion à l’arrivée. Le TSIB, qui dépend du ministère des Transports de Singapour, a déclaré que ses enquêtes étaient en cours.

Il y avait 211 passagers et 18 membres d’équipage à bord de l’avion Boeing 777-300ERselon Singapore Airlines. Geoff Kitchen, 73 ans, est décédé d’une crise cardiaque présumée à bord, tandis que 104 autres passagers ont été transportés à l’hôpital Samitivej de Bangkok pour y être soignés. Ali Bukhari, 27 ans, qui était assis avec sa femme Ramiza, a déclaré à la BBC que l’avion était entré en « chute libre directe ». « C’était terrifiant. C’est comme descendre des montagnes russes verticales », a-t-il déclaré. « Les masques à oxygène étaient tous sortis, des parties de l’intérieur de l’avion étaient endommagées… Je pensais que c’était à cause de la force des turbulences, mais c’était en grande partie dû au fait que tous ceux qui ne portaient pas de ceinture de sécurité s’envolaient dans les airs et frapper le plafond. « Nous avons vu du sang au plafond… C’était tout simplement un chaos total. Il y avait beaucoup de monde par terre. »

Sinagpore Airines a déclaré qu’elle s’engageait à soutenir les membres d’équipage et les passagers qui se trouvaient à bord du vol de mardi. « Cela inclut la couverture de leurs frais médicaux et hospitaliers, ainsi que toute assistance supplémentaire dont ils pourraient avoir besoin », a indiqué la compagnie aérienne sur les réseaux sociaux. « La sécurité et le bien-être de nos passagers et de notre personnel sont nos principales priorités. « Nous apprécions profondément l’aide inestimable fournie par les gouvernements de Singapour et de Thaïlande, ainsi que par nos nombreux partenaires et les équipes médicales des deux pays et du monde entier. »