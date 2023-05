Un avion POLONAIS a « perdu le contrôle » de la mer Noire après qu’un avion de chasse russe ait effectué « des manœuvres dangereuses et agressives », a déclaré la Pologne aujourd’hui.

Les forces frontalières polonaises ont déclaré que le Sukhoi Su-35 n’avait pas réussi à établir de contact radio avant de s’approcher imprudemment de l’avion des gardes-frontières à trois reprises « sans respecter la distance de sécurité requise ».

L’avion polonais, un L-410 Turbolet, a connu des turbulences et l’équipage a temporairement « perdu le contrôle de l’avion et perdu de l’altitude », a indiqué la force frontalière.

Il a ajouté que l’avion russe a volé juste devant le nez de l’avion et a croisé sa route à une distance « d’environ cinq mètres ».

Le porte-parole du gouvernement, Piotr Muller, a déclaré que l’incident était une « provocation planifiée par la Russie ».

« Nous pouvons voir que la Russie essaie d’attirer l’attention internationale par de telles provocations », a-t-il déclaré à la télévision polonaise.

Le ministère roumain de la Défense – qui a signalé pour la première fois cette décision imprudente vendredi – a fustigé le comportement « agressif et dangereux » de Moscou.

Ils ont dit que c’était « complètement inacceptable ».

« Cet incident est une preuve supplémentaire de l’approche provocatrice de la Fédération de Russie en mer Noire », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Défense a déclaré que l’affrontement avait eu lieu « dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire », à 37 miles à l’est de l’espace aérien roumain.

Des avions roumains et espagnols ont été mis en « pré-alerte » par l’Otan, a-t-il ajouté.

L’avion polonais – qui patrouillait pour l’agence frontalière de l’UE Frontex – a ensuite atterri en toute sécurité en Roumanie.

« L’équipage, composé principalement de deux pilotes, a fait preuve d’excellentes compétences et surtout d’un grand sang-froid, grâce auquel il a réussi à atterrir en toute sécurité », a déclaré la force frontalière polonaise.

Cela survient quelques semaines seulement après que des avions de chasse russes ont déversé du carburant sur un drone américain Reaper avant de s’écraser dessus.

Le drone a été abattu alors qu’il survolait la mer Noire près de la Crimée occupée par la Russie et de la ligne de front ukrainienne.

Un avion à réaction russe Su-27 a heurté l’hélice du drone MQ-9 Reaper, le forçant à s’écraser en mer, a déclaré le Commandement européen américain.

Avant la collision, qui s’est produite à 7 heures du matin, heure locale, deux Su-27 avaient « vidé du carburant et volé devant le MQ-9 » d’une manière « imprudente » et « non professionnelle ».

L’incident a marqué la première fois depuis le sommet de la guerre froide qu’un avion américain a été abattu par les Russes.

L’armée américaine a averti qu’il s’agissait de l’une des nombreuses actions « agressives » et « dangereuses » récentes de la Russie qui risquaient de « dégénérer » en guerre.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a dénoncé ce qu’il a qualifié de « violation éhontée du droit international » par la Russie.

Les États-Unis utilisent des drones Reapers au-dessus de la mer Noire depuis avant le début de la guerre d’Ukraine pour suivre les mouvements russes sur le champ de bataille.

Les drones peuvent voler jusqu’à 50 000 pieds pendant 10 heures, ce qui les rend idéaux pour recueillir des renseignements et effectuer des reconnaissances pendant de longues périodes.

Les Russes ont déclaré que le drone avait manœuvré brusquement et s’était écrasé dans l’eau après que ses avions de chasse aient été dépêchés pour l’intercepter près de la Crimée.

Moscou a nié que ses avions de combat soient entrés en contact avec le drone et a insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas tiré avec leurs armes pour abattre le drone, ce qui aurait été un acte de guerre.