L’avion cargo Boeing 747 d’Atlas Air effectue un atterrissage d’urgence après un incendie moteur

WASHINGTON, 19 janvier (Reuters) – Un Boeing 747-8 d’Atlas Air (BA.N) ouvre un nouvel onglet Un avion cargo a effectué un atterrissage d’urgence à Miami jeudi soir, peu après son départ, après avoir subi un incendie moteur.

L’avion avec cinq membres d’équipage est rentré sain et sauf et aucun blessé n’a été signalé.

La Federal Aviation Administration (FAA) et le National Transportation Safety Board enquêtent. La FAA a déclaré qu’une inspection après vol a montré un trou de la taille d’une balle de softball au-dessus du moteur, tandis que le NTSB a déclaré qu’il “avait ouvert une enquête et collectait des informations pour évaluer et déterminer la portée de l’enquête”.

Des vidéos non vérifiées sur la plateforme de médias sociaux X montraient des flammes jaillissant de l’aile gauche de l’avion pendant le vol.

“L’équipage a suivi toutes les procédures standards et est rentré sain et sauf à (Miami International)”, a indiqué la compagnie de fret aérien, ajoutant qu’elle procéderait à une inspection pour en déterminer la cause.

L’expert américain en sécurité aérienne, John Cox, a déclaré qu’avoir des problèmes avec un moteur n’est généralement pas un événement significatif, mais l’incident ressemble à une panne moteur non confinée en raison du trou et de l’enquête du NTSB.

“À l’intérieur de ce moteur, il y a beaucoup de pièces rotatives, y compris des pales”, a déclaré Cox. “Un moteur est conçu pour essayer de contenir une séparation des pales et ils effectuent des tests et une certification pour cela. Mais il arrive parfois que vous obteniez un échec non maîtrisé. Lorsque vous le faites, cela renforce l’importance de l’enquête. »

Cox a déclaré que les incidents de pannes de moteur non confinées, comme un vol de Southwest Airlines en 2018 où un passager a été partiellement aspiré par la fenêtre, font l’objet d’une surveillance accrue.

Les enquêteurs se pencheront sur des questions telles que l’âge du moteur et son dossier d’entretien.

Boeing a déclaré qu’il soutenait Atlas et “l’enquête du NTSB sur cet incident”.

L’Atlas Boeing 747-8 a huit ans, selon la FAA, et est propulsé par quatre General Electric (GE.N) ouvre un nouvel onglet Moteurs GEnx.

GE Aerospace a déclaré qu’il fournissait une assistance technique à la FAA et au NTSB.

La panne moteur survient dans le contexte de deux accidents d’avion de ligne très médiatisés cette année.

Un Airbus (AIR.PA) ouvre un nouvel onglet L’avion de ligne A350 exploité par Japan Airlines est entré en collision avec un avion des garde-côtes à Tokyo, tuant cinq membres d’équipage le 2 janvier.

Quelques jours plus tard, un Boeing 737 MAX 9 a effectué un atterrissage d’urgence à la suite d’une éruption du panneau de cabine, ce qui a incité la FAA à immobiliser temporairement 171 avions pour des contrôles de sécurité.

Accroc survenu lors de la montée

Le vol Atlas Air se dirigeait vers San Juan, Porto Rico, depuis l’aéroport international de Miami jeudi soir.

Le pilote a passé un appel d’urgence pour signaler un incendie moteur et a demandé à retourner à l’aéroport, selon des enregistrements multicanaux de conversations entre le contrôle aérien et l’avion disponibles sur liveatc.net.

“Nous avons un incendie moteur”, a déclaré un membre de l’équipage de l’avion, ajoutant que l’incendie s’était produit “lors de la sortie” de l’aéroport.

Atlas Air, dont les clients comprennent les géants de la livraison de colis DHL et FedEx, est devenue privée l’année dernière lorsqu’elle a été rachetée par un groupe dirigé par le capital-investissement Apollo Global Management (APO.N) ouvre un nouvel onglet .

Une version cargo du dernier gros porteur commercial de Boeing a été livrée à Atlas Air l’année dernière.

Reportage de Lisa Barrington à Séoul, David Shepardson à Washington Maria Ponnezhath à Bengaluru, reportages supplémentaires de Nilutpal Timsina et Rishabh Jaiswal et Allison Lampert ; Écrit par Abhijith Ganapavaram ; Montage par Christina Fincher, Jason Neely, Arun Koyyur et Jonathan Oatis

