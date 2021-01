CHICAGO: Zach LaVine avait 39 points et Coby White a marqué 21 de ses 23 points en seconde période pour mener les Chicago Bulls à une victoire de 118-108 contre les Mavericks de Dallas dimanche soir.

Jalen Brunson, partant à la place du blessé Luka Doncic, avait 31 points pour les Mavericks.

Otto Porter Jr. a ajouté 15 pour les Bulls, qui étaient sans starter Lauri Markkanen et réservistes Tomas Satoransky, Chandler Hutchison et Ryan Arcidiacano.

Doncic s’est absenté à cause d’une contusion du quadriceps gauche. Il a été blessé vendredi soir au deuxième quart d’une victoire à domicile contre Miami Heat. Il a continué à jouer et a terminé avec des sommets de la saison de 27 points et 15 rebonds. Il est répertorié comme au jour le jour, avec son statut incertain lundi soir à Houston.

Eh bien, voyez comment il va demain, a déclaré l’entraîneur de Dallas Rick Carlisle. Nous ne pensons pas que ce soit une chose à long terme.

La star slovène de 21 ans connaît un début de saison relativement lent. Hes avec une moyenne de 24,4 points, 7,6 rebonds et 6,4 passes décisives, tirant 43,2% au total et 16,1% sur 3 points en cinq matchs.

Dallas menait 60-59 à la mi-temps malgré un score de 29 pour LaVine. LaVine avait une fiche de 9 pour 13 sur le terrain tandis que le reste des Bulls avait 10 pour 27.

Brunson a récolté 18 points en première demie sur un tir de 7 en 8 pour les Mavericks.

Chicago a marqué les sept derniers points du troisième quart pour prendre une avance de 86-81 dans le quatrième.

Les Bulls ont étendu l’avance à 100-91 avec un peu plus de 8 minutes sur une paire de lancers francs de White, la plus grande avance à ce stade par l’une ou l’autre équipe à ce point.

Les Mavericks ont tiré à 103-98 sur un panier de Josh Richardson avec un peu moins de 5 minutes à faire. Porter Jr. a répondu à la fin avec un jeu de 3 points sur un rebond offensif pour ramener l’avance à 106-98.

Dallas a répondu avec six points consécutifs (quatre par Brunson) pour faire 106-104 avec 3 1/2 minutes à jouer.

LaVine a ensuite été victime d’une faute à l’autre bout et a frappé deux lancers francs. Après un arrêt défensif, LaVine a nourri Porter Jr. pour un lay-up pour en faire 110-104 avec 2:50 à jouer.

Blanc a frappé un 3 points avec 1:33 à gauche pour une avance de 113-105.

TIP-INS

Mavericks: F Kristaps Porzingis (chirurgie du genou droit) a été autorisé pour un contact complet, mais il n’y a pas de calendrier pour son retour. Il devrait participer lors de la prochaine séance d’essais de l’équipe mercredi. Il n’y a rien d’imminent avec lui jouant (dans un jeu), a déclaré Carlisle. Mais nous sommes beaucoup plus proches que nous ne l’étions.

Bulls: Markkanen, Satoransky, Hutchison et Arcidiacono ont chacun raté son troisième match consécutif en vertu des protocoles de santé et de sécurité de la NBA. Satoransky et Hutchison ont été testés positifs pour COVID-19[feminine. Aucun des quatre ne devrait revenir avant au moins la fin du prochain voyage de quatre matchs sur la côte ouest.

SUIVANT

Mavericks: A Houston lundi soir.

Bulls: À Portland mardi soir pour commencer un voyage de quatre matchs sur la côte ouest.

