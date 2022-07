L’aviatrice Amelia Earhart honorée d’une statue au Capitole des États-Unis

WASHINGTON (AP) – Les dirigeants du Congrès et les responsables du Kansas ont félicité mercredi la pionnière de l’aviation Amelia Earhart pour avoir fait avancer la cause des droits des femmes au cours de sa carrière de briseur de barrières lors d’une cérémonie de dévoilement de sa statue au Capitole des États-Unis.

Earhart, la première femme à voler en solo à travers l’océan Atlantique, rejoint le président Dwight Eisenhower en tant qu’icônes du Kansas inscrites dans la National Statuary Hall Collection. Elle est la 11e femme honorée d’une statue dans la collection, où chaque état est représenté par deux personnes importantes.

La représentante américaine Sharice Davids du Kansas a déclaré que si Earhart était surtout connue pour voler à travers l’océan, elle était également infirmière militaire, assistante sociale, auteure et championne de la promotion des femmes.

“Les femmes pilotes étaient appelées” coccinelles “, ” chéries de l’air “, et à cause d’Amelia Earhart, à l’époque, maintenant et dans le futur, les femmes qui pilotent des avions sont maintenant appelées” pilotes “”, a déclaré Davids.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a noté qu’Earhart, qui est née et a grandi à Atchison, au Kansas, a été la première femme à recevoir la Distinguished Flying Cross du Congrès américain.

“Non seulement elle était une aviatrice exceptionnelle, mais elle avait une solide boussole morale en tant que championne franche de l’égalité des sexes”, a déclaré Pelosi. “Amelia envisageait l’aviation comme un grand égalisateur, et elle s’est battue vaillamment pour combler l’écart entre les sexes.”

La législature du Kansas a voté en 1999 pour remplacer les statues précédentes par celles d’Eisenhower et d’Earhart. La statue d’Eisenhower est arrivée en 2003, mais la statue en bronze d’Earhart a été retardée jusqu’à ce que la Fondation Atchison Amelia Earhart lève les fonds nécessaires.

La gouverneure du Kansas, Laura Kelly, a déclaré qu’il était normal que l’une des femmes pionnières les plus remarquables de l’État soit honorée.

“Que ce soit une source d’inspiration pour tous, en particulier nos jeunes filles, pour les générations à venir”, a déclaré Kelly.

Earhart a disparu en juillet 1937 lors d’un vol au-dessus de l’océan Pacifique alors qu’il tentait de devenir le premier pilote à faire le tour du globe à l’équateur. Aucune trace d’elle ou de son navigateur, Fred Noonan, n’a jamais été retrouvée, suscitant de nombreuses théories sur ce qui leur est arrivé.

The Associated Press