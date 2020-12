Si quelqu’un peut trouver quelque chose de positif sur la maladie de Parkinson cruelle et mortelle, c’est bien la légende de la comédie Sir Billy Connolly.

Billy, 78 ans, a reçu un diagnostic de trouble dégénératif en 2013, mais estime que cela lui a donné des leçons inspirantes et inspirantes sur les gens.

Il a dit: «Cela m’a appris à demander de l’aide. Cela me dérangeait autrefois, mais il faut être assez courageux pour demander. Si je demande un coup de main de ma chaise, les gens ne peuvent pas y arriver assez vite.

«Vous pensez que c’est un gros problème mais personne ne cligne des yeux.

«Il s’agit de ne pas être fier, d’être plus ouvert.

«Cela vous permet de voir à quel point les gens sont gentils. Les gens sont brillants. Ce n’est pas parce que je suis célèbre. Ils n’ont souvent jamais entendu parler de moi. Les gens sont fondamentalement très gentils, avec une demi-chance. C’est une affirmation de la vie. Une belle chose.

Billy vit dans les Keys de Floride avec sa femme de 31 ans, la comédienne et psychologue Pamela Stephenson, 71 ans, mais il est difficile de croire que quiconque n’a jamais entendu parler de lui.

Il est passé du statut de soudeur dans les chantiers navals de Glasgow à l’une des bandes dessinées stand-up les plus grandes et les plus influentes de tous les temps.

Demain sur Billy Connolly d’ITV: It’s Been A Pleasure, il y a une chance de voir certains de ses meilleurs moments de comédie et d’entendre ses célèbres fans.

Billy est devenu célèbre après une apparition en 1975 dans l’émission de discussion télévisée de Michael Parkinson, où il a raconté une blague sur un homme qui a enterré sa femme décédée avec ses fesses exposées afin qu’il ait un endroit pour garer son vélo.

Billy, connu sous le nom de The Big Yin, a arrêté de tourner en raison de sa santé et a fait son dernier concert en 2017.

Après son diagnostic, il a déclaré: «J’ai la maladie de Parkinson. J’aurais aimé qu’il le garde.

Billy est souvent décrit comme la première rock star du stand-up et son side-splitting 1985 An Audience With… a révélé à quel point ses talents sont considérés par ses contemporains du showbiz.

Il a côtoyé la royauté, à la fois à l’écran et hors écran, est apparu dans 50 films et a joué aux côtés de la reine Victoria de Dame Judi Dench en 1997, Mme Brown.







Quatre ans plus tard, Billy a de nouveau attiré l’attention de la nation – en parcourant Piccadilly Circus à Londres pour Comic Relief. Mais faire clignoter ses joyaux de la couronne n’a pas causé de dommages durables à ce roi de la comédie anarchique avec la monarchie britannique.

En octobre 2017, le fier Billy a été fait chevalier au palais par le prince William.

Il a dit: «C’est étrange – j’ai parlé à d’autres personnes qui ont été fait chevalier et ils disent tous à quel point cela a eu un effet profond sur leurs proches.

«Je n’arrêtais pas de penser:« J’aimerais que mes parents soient en vie ». Ils auraient adoré. Billy a plaisanté plus tard à propos de ce jour. Il a déclaré: «Quand j’étais fait chevalier, le prince William était vraiment gentil avec moi mais je me souviens lui avoir donné des réponses vraiment stupides.

«Il a dû penser que j’étais malade. Il est probablement retourné voir la reine et a déclaré: « Ce Connolly est pire que ce que nous pensions. La maladie de Parkinson entre vraiment en jeu. »







Pendant le lock-out, Billy a réfléchi à la longévité de son mariage.

Interrogé sur le secret de son succès, il a déclaré: «Donnez tôt. Et fais ce qu’on te dit. Ne vous en faites pas un problème, faites simplement ce que vous avez dit. Il s’est également habitué à se verrouiller dans des climats plus chauds que son Écosse natale.

«Au début, c’était frustrant, mais nous devons vraiment l’aimer», dit-il. «Mais l’autre jour, le chien a mangé mon appareil auditif. Six mille dollars f ** king. C’est un problème inhabituel à avoir.

Lockdown a également donné à Billy le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles il a été qualifié de première rock star de la comédie.

«Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé mais je suis ravi», a-t-il déclaré. «Je pense que c’est parce que j’ai été le premier à jouer dans les salles de concert et les arènes. Peut-être que je ressemblais aussi un peu à une rock star. J’adorerais avoir été une rock star dans une autre vie. Oh ouais, donne-moi ça à tout moment. Comédien? Pah.

«Depuis la maladie de Parkinson, je suis toujours le même à bien des égards, mais je ne pense pas aussi fortement que nécessaire pour être debout. J’ai fait 50 ans et c’est beaucoup. Cesser de fumer est la bonne chose à faire.







«Ça ne me manque pas. Je ne manquerai pas la panique avant de continuer. C’est terrifiant, comme marcher sur la planche.

«Mes nerfs se sont aggravés au fil des années. J’avais l’habitude de méditer pendant 20 minutes pour me calmer – sauf que parfois je me présentais trop tard pour méditer et que je devais simplement me précipiter tout droit.

«Dès que vous marchez, les nerfs disparaissent. Au moment où vous êtes à mi-chemin du microphone, tout est parti. Il n’y a aucun sens à être nerveux – le public est là parce qu’il vous aime, après tout – donc c’est totalement illogique, ce qui rend la tâche difficile à gérer.

«J’ai réalisé tout ce que je voulais, j’ai joué partout où je voulais… J’ai tout fait. J’aurais pu faire plus de télé mais je préfère de loin les performances live. Aucun regret, aucune plainte du tout. J’ai eu beaucoup de chance. Billy est en train d’écrire un mémoire mais dit que ça va lentement.







«Je me suis assis pour écrire un roman une fois et je n’ai jamais dépassé la page deux», dit-il.

«Les écrivains m’impressionnent, en particulier les comédiens qui écrivent aussi. Je ne sais pas comment ils font ça.

Maintenant, Billy dit qu’il aime regarder n’importe quoi à la télé et le casting stellaire de It’s Been A Pleasure comprend Sir Paul McCartney, Sheridan Smith, Sir Elton John, Whoopi Goldberg, Sir Lenny Henry et Dustin Hoffman.