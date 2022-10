L’aveu choquant d’Erik Ten Hag sur la raison pour laquelle Cristiano Ronaldo n’a pas été amené contre Manchester City

Manchester United a subi une défaite humiliante face à ses rivaux Manchester City lors de leur rencontre à succès en Premier League le 2 octobre. Erling Haaland et Phil Foden ont réussi des tours du chapeau alors que Manchester City détruisait Manchester United 6-3 à l’Etihad.

Erik Ten Hag est devenu le sixième manager de United depuis la retraite d’Alex Ferguson à perdre son premier derby de Manchester. Par conséquent, Ten Hag a été très franc lors de l’évaluation de son équipe lors de la conférence de presse d’après-match.

Un ten Hag cinglant a déclaré que son camp manquait de conviction et s’est plié comme un “jeu de cartes”. Après la défaite humiliante, la décision controversée de Ten Hag de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc pendant l’intégralité du match a fait la une des journaux.

Ten Hag a été interrogé sur sa décision de laisser Ronaldo sur le banc lors du match à enjeux élevés. Le Néerlandais a suggéré de ne pas aligner le quintuple vainqueur du Ballon d’Or par respect pour sa grande carrière.

“Je ne le ferais pas venir parce que par respect pour Cristiano, pour sa grande carrière, et l’autre chose était l’avantage que je pouvais apporter à Anthony Martial, il a besoin des minutes mais je ne veux pas le souligner comme ça, ” Ten Hag a été cité comme disant dans le presseur.

Dans le match, Manchester United était sous le choc en fin de première mi-temps alors que Manchester City menait 4-0. Bien qu’Antony et Anthony Martial aient réussi à récupérer une certaine fierté en seconde période, ils n’ont pas pu sauver le match. Erik Ten Hag a tenté de changer le cours du match en utilisant ses cinq remplaçants. Alors que Casemiro, Anthony Martial, Victor Lindelof, Luke Shaw et Fred ont tous été amenés en deuxième période, Ronaldo a été laissé de côté sur le banc.

Ronaldo était loin d’être impressionné après qu’il soit apparu qu’il n’aurait pas d’impact. Des images et des photos d’un Ronaldo abattu ont émergé sur Twitter.

La réaction de Casemiro et Ronaldo sur le banc de Man United 😭 pic.twitter.com/pJqrrgM5En

Alors que certains experts et fans ont remis en question la décision de Ten Hag, d’autres l’ont soutenu.

#MUFC n’avait rien à perdre en seconde mi-temps et a fini par marquer trois buts. & Ronaldo jouant bien et inscrit sur la feuille de match n’aurait aidé que dix Hag. Donc, s’il ne l’a pas amené à protéger d’une manière ou d’une autre sa “fierté”, c’est ridicule et ce n’est sûrement pas ce que Ronaldo voudrait.

– Ben Jacobs (@JacobsBen) 2 octobre 2022