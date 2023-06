L’avertissement urgent de maman concernant les incontournables de l’été qui pourraient gravement blesser vos enfants

Les parents TERRIFIÉS ont averti que les enfants risquaient de se couper les doigts sur les fans douteux disponibles en ligne.

On dit que les lacunes dans les protections de certains refroidisseurs d’air sont suffisamment larges pour que les jeunes puissent y coller leurs doigts – seulement pour être ravagés par des lames en rotation.

Des parents terrifiés ont averti que les enfants risquaient de se couper les doigts sur des fans douteux disponibles en ligne Crédit : Getty

Un père a déclaré qu’il avait transporté son fils à l’hôpital pour que les médecins puissent « rattacher son doigt » après que l’enfant de trois ans l’ait poussé à travers la grille d’un ventilateur.

Il a déclaré à Israel Nation News: « Ce ventilateur a des pales en acier inoxydable et la notice du produit indique que le maillage est particulièrement dense pour une » sécurité maximale « .

« Mon fils a dû être transporté à l’hôpital et a subi une opération pour rattacher son doigt. »

Les critiques de produits similaires en ligne suggèrent qu’une gamme de marques de ventilateurs souffrent du même défaut – une préoccupation car les Britanniques achètent des ventilateurs à mesure que les températures augmentent.

L’un, qui a une garde faite d’anneaux de fil au lieu de grillage, a laissé les parents « très déçus ».

Un parent a fustigé: « Oui, les doigts de mes tout-petits peuvent toucher les lames. Très déçu. »

Tandis qu’un autre fulminait : « J’ai juste essayé d’enfoncer mon petit doigt, qui est monté jusqu’à l’articulation du majeur et j’ai pu atteindre le tranchant de la lame.

« La distance la plus proche entre le gril et la lame est de 1,5 pouce, et de petits doigts y entreraient certainement. »

Tandis qu’un autre fulminait: « Même si les doigts des tout-petits sont courts, ils sont définitivement assez fins pour passer à travers l’écran du gril. »

Cela survient lorsque maman a décrit le moment choquant où une pale de ventilateur de plafond s’est cassée et a traversé les airs au-dessus de ses deux enfants.

La pièce en plastique s’est écrasée contre le mur et sur la table à manger dans le salon horrifié de Joey Tan à Singapour.

Il fait suite à des avertissements similaires de la part des parents concernant des « incontournables » d’été bon marché qui pourraient s’avérer dangereux.

Justine Church, qui vit à Strood, dans le Kent, a acheté un rideau anti-mouches sur Amazon et l’a installé à sa porte arrière pour empêcher les mouches d’entrer.

Son fils de cinq ans, Miles, a cependant eu le rideau emmêlé autour de son cou lorsqu’il est allé le traverser jeudi.

La marque de rideaux anti-mouches que Justine a acheté chez le détaillant en ligne n’est pas claire, mais ils peuvent être achetés pour seulement 10 £.