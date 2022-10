L’avertissement urgent de maman après que le nettoyeur Oven Pride ‘ait mangé la chair de son bras malgré le fait qu’elle portait des gants’

Une MUM-OF-TWO a subi des brûlures chimiques si graves qu’elle pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale après avoir affirmé que le nettoyant Oven Pride avait mangé la chair de son bras tout en faisant le ménage.

Clare Bailey a affirmé qu’elle nettoyait son four avec des soucis lorsqu’elle a soudainement ressenti une sensation de brûlure qui lui a donné envie “d’arracher la peau”.

La mère de deux enfants a affirmé qu’en dépit de porter des soucis, elle avait subi des brûlures chimiques après avoir utilisé le produit Crédit : Kennedy News

Le directeur du dentiste pense qu’Oven Pride doit émettre des avertissements plus sérieux aux clients Crédit : Kennedy News

La femme de 47 ans a déclaré qu’elle portait une paire de soucis pour protéger ses mains, qui couvraient plus de peau que les gants fournis dans le pack Oven Pride.

Mme Bailey a affirmé: “Le four devait juste être nettoyé. Je fais normalement un nettoyage en profondeur tous les deux mois.

“Je n’ai même pas remarqué que j’avais mis mon bras dedans mais ça a commencé à brûler alors je l’ai passé sous le robinet mais ça a continué et a commencé à faire des cloques. Ça devenait fou.

“J’ai ressenti une sensation de brûlure. C’est devenu vraiment douloureux au point que je voulais m’arracher la peau. Courir sous le robinet n’aidait pas, c’est pourquoi je suis allé à A&E.

“Je n’avais pas réalisé à quel point c’était dangereux. Je ne l’utiliserai plus jamais. Ça n’en vaut pas la peine.”

Mme Bailey s’est précipitée à l’hôpital Mexborough Montagu près de Doncaster, South Yorks.

Les médecins auraient informé la victime de brûlures que ses blessures continuaient de se développer malgré le fait qu’elle avait maintenu la zone sous l’eau froide pendant une heure et demie.

“C’était très boursouflé et il y avait des taches noires et grises montrant les différentes profondeurs de ma peau. C’était rouge et douloureux”, a-t-elle ajouté.

“Ils ne pouvaient pas faire baisser les niveaux de PH [on my arm]les tests ont montré qu’il était [alkali].

“Ils m’ont renvoyé chez moi et m’ont dit de continuer à le rincer. Ils n’ont pas pu le nettoyer car il s’infiltrait dans mes mouchoirs. Ce n’est pas une brûlure par la chaleur. Votre mouchoir est comme une éponge, donc il s’est infiltré.”

La dentiste gestionnaire a été référée à l’unité des brûlés où elle a fait nettoyer et panser la blessure une fois par semaine pendant cinq semaines.

Les produits chimiques ont corrodé la peau de Mme Bailey si profondément qu’elle craignait que des greffes de peau ne soient nécessaires.

Alors que les médecins ont maintenant exclu cette possibilité, la chirurgie pour enlever le tissu cicatriciel qui a été laissé est une possibilité pour l’avenir.

La propriétaire de l’animal a dit qu’elle était reconnaissante que ses chiens Emerson et Blossom et le chat Garfield ne soient pas dans la cuisine à ce moment-là.

Elle a dit: “J’ai des animaux et il leur aurait suffi de marcher dedans ou de le renifler et ils auraient peut-être perdu leur nez.”

La mère de deux enfants utilise le nettoyant Oven Pride depuis des années, mais pense qu’il n’a jamais été en contact avec sa peau auparavant.

Le nettoyant en profondeur Oven Pride comprend une bouteille de gel, un ensemble de gants et un sac qui est utilisé pour laisser tremper les grilles et les grilles.

J’ai ressenti une sensation de brûlure. C’est devenu vraiment douloureux au point que je voulais m’arracher la peau” Claire Bailey

Les instructions avertissent que les gants fournis sont uniquement à des fins pratiques et que de longs gants en caoutchouc sont recommandés.

Ils stipulent également que les bras et les poignets doivent être couverts en tout temps.

Mais Mme Bailey a affirmé que ses blessures auraient pu être bien pires si elle n’avait pas porté de soucis, car ils couvriraient plus de peau que les gants fournis.

“Je ne pense pas que cela devrait être sur le marché, mais ils devraient au moins mettre une protection complète de la peau et des yeux. On pourrait penser qu’ils fourniraient des gants qui vont jusqu’à l’aisselle”, a-t-elle ajouté.

“Cela ne devrait être dans la cuisine de personne. Il vous avertit de ne pas en mettre sur votre peau, mais il en va de même pour de nombreux autres produits de nettoyage, mais si vous en mettez sur votre peau, rien ne se passe vraiment.”

Horreur Brûlure

Mme Bailey a décrit la nature dangereuse des brûlures chimiques et comment le produit peut continuer à ronger la peau pendant des heures.

Elle a déclaré: “Il n’y avait pas moyen d’arrêter cela. Cela s’infiltre de part en part.

“Ce n’est jamais arrivé auparavant. Il n’a pas pu entrer en contact avec ma peau auparavant. J’utilise normalement ce nettoyant pour le faire. Je l’utilise depuis quelques années.

“J’avais des soucis, donc ça s’est arrêté au-dessus de mes poignets. J’ai de la chance de les avoir. J’aurais pu être encore plus brûlée”, a-t-elle poursuivi.

La mère dévastée ne sait pas si ses brûlures entraîneront des lésions cutanées permanentes ou si elle devra faire enlever une partie du tissu cicatriciel.

Elle a dit: “Il y a des cicatrices maintenant. Ça démange constamment et les cicatrices deviennent assez épaisses.

“Si ça continue à démanger et à cicatriser, ils devront couper la cicatrice. Je ne peux pas m’empêcher de la gratter parce que ça me démange donc ça devient de plus en plus épais et ça ressemble à une boule sous mon bras.”

McBride Brands, au nom du produit Oven Pride, a été contacté mais “a refusé de commenter”.

Le produit de nettoyage est accompagné d’avertissements indiquant qu’il ne doit être utilisé qu’avec des gants et des bras couverts car il “provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires”.

Il répertorie les ingrédients, y compris l’hydroxyde de sodium, également connu sous le nom de “soude caustique” et décrit comme étant “corrosif”.

Une autre maman a également affirmé qu’elle avait été marquée à vie après avoir été en contact avec le produit en 2019.

Liana Stott s’est frotté le bras sur un point de la taille d’un pois avant de prétendre que le produit chimique a commencé à ronger sa peau.

La jeune femme de 25 ans a affirmé avoir utilisé les gants fournis par Oven Pride, mais ils n’étaient pas suffisants pour protéger son bras.

Mme Stott a déclaré: «Vous pourriez le regarder ronger ma chair. Je n’avais aucune sensation dans cette partie de mon bras, elle avait rongé tous les nerfs.

Les médecins ont confirmé que la victime de brûlures aurait besoin de greffes de peau en raison de la gravité de ses blessures.

Les médecins ont déclaré que Mme Bailey pourrait avoir besoin d’une chirurgie d’élimination des tissus cicatriciels Crédit : Kennedy News

Les brûlures n’ont pas eu besoin d’être traitées avec des greffes de peau Crédit : Kennedy News