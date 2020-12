Mino Raiola a de nouveau bouleversé Manchester United avec la bombe affirmant que Paul Pogba quittera Old Trafford le plus tôt possible.

Les chefs des Red Devils ont eu une relation turbulente avec le super agent au fil des ans.

Raiola était l’homme qui a orchestré le transfert de 1 million de livres sterling de Pogba à la Juventus depuis United en 2012, ce qui a frotté le patron de l’époque, Sir Alex Ferguson, dans le mauvais sens.

Il a ensuite orchestré le changement de 89 millions de livres sterling du Français dans l’autre sens, se gagnant ainsi une belle somme.

Ferguson a parlé de Raiola à plusieurs reprises au fil des ans, déclarant en 2012: « Pogba a signé pour la Juventus il y a longtemps à notre connaissance.

« C’est un peu décevant parce que je ne pense pas qu’il nous ait montré le moindre respect. Pour être honnête, s’ils continuent comme ça, je suis assez heureux qu’il soit loin de moi, de toute façon. »

Ferguson a également mis en garde United à propos de l’agent dans son livre de 2015 Leading.

Il a écrit: «Il y a un ou deux agents de football que je n’aime tout simplement pas, et Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, est l’un d’entre eux.