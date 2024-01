L’avertissement météorologique irlandais se poursuit malgré les perturbations

Un avertissement de vent jaune est toujours en vigueur dans six comtés jusqu’à 19h00.

il y a 43 minutes

Plus de 200 000 foyers et entreprises sont toujours privés d’électricité en République d’Irlande après la tempête Isha.

Un certain nombre de routes à travers le pays sont fermées en raison de la chute d’arbres et de lignes électriques, et certains passagers ont été confrontés à des perturbations dans leurs déplacements à la suite de la tempête.