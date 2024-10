L’avertissement inquiétant de Diddy pour que Justin Bieber reste silencieux refait surface

Un clip refait surface montre le magnat de la musique en disgrâce Sean « Diddy » Combs – actuellement en attente de procès pour trafic sexuel et racket – avertissant Justin Bieber, 16 ans, de garder le silence sur les choses « qu’il fait avec son grand frère Puff ».

Lors d’une apparition en 2011 sur le talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel en direct!Diddy, alors connu sous le nom de « Puff Daddy », était assis aux côtés de Bieber alors qu’ils discutaient du développement de leur amitié.

« Nous sommes devenus amis d’une manière étrange », dit Diddy, ajoutant que Bieber « est l’un des enfants les plus formidables que l’on puisse jamais connaître », sous les applaudissements du public et le sourire du chanteur de « Never Say Never ».

Cela a incité l’animateur Jimmy Kimmel à suggérer que, étant donné la proximité des deux, Diddy pourrait peut-être acheter une voiture à Bieber, comme il l’a fait pour son fils. « Il m’a acheté une Lamborghini, mais je ne l’ai pas encore eue », intervient Bieber, ce qui exaspère apparemment Diddy.

« Il a eu la Lamborghini pendant un jour ou deux et il avait accès à la maison », a déclaré Diddy à Kimmel, ce qui semblait faire référence à la période de 48 heures que Bieber et Diddy ont passée ensemble et qui a été documentée rétrospectivement dans une vidéo YouTube effrayante. Bieber a posté en 2009.

De façon inquiétante, dans le Kimmel clip, Diddy a ajouté ce qui ressemblait à un avertissement à Bieber. « Il sait mieux que de parler des choses qu’il fait avec son grand frère Puff à la télévision nationale », a-t-il déclaré. « Tout n’est pas pour tout le monde. »

Dans la vidéo YouTube des deux hommes qui traînent ensemble, on voit Diddy montrant à Bieber une Lamborghini et lui disant qu’il ne pourra pas l’avoir quand il aura 16 ans.

« En ce moment, il passe 48 heures avec Diddy », a déclaré Diddy à la caméra. « Nous ne pouvons pas vraiment divulguer où nous sommes suspendus et ce que nous faisons. Mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans. … Nous allons devenir complètement fous.

Le Courrier quotidien rapporté vendredi que certaines sources anonymes proches de Bieber n’approuvaient pas la relation de la jeune pop star avec Diddy.

Une source a déclaré que Bieber, aujourd’hui âgé de 30 ans, « n’aurait jamais dû être autorisé à faire la fête avec Diddy ou qui que ce soit d’autre lorsqu’il était adolescent ». Ils ont ajouté que Bieber avait été « jeté aux loups » par ses parents – Pattie Mallette et son père, selon la rumeur, Jeremy Bieber, souvent absent.

Bieber a collaboré avec Diddy pas plus tard qu’en 2023 sur la chanson « Moments ».

À la suite de l’arrestation de Diddy à la mi-septembre, une source anonyme a dit Personnes que Bieber était au courant des problèmes juridiques de son ancien mentor, mais qu’il se concentre davantage sur « être un père et un mari formidable ».

Selon son acte d’accusation, Diddy aurait organisé des soirées sexuelles « bizarres » au cours desquelles il engageait des prostituées pour avoir des relations sexuelles entre elles, laissant prétendument les victimes tellement épuisées qu’elles avaient besoin de liquides intraveineuses par la suite.

Diddy aussi fait face à jusqu’à 120 poursuites de personnes qui prétendent qu’il a commis une inconduite sexuelle à leur encontre. Une victime affirme qu’elle avait neuf ans lorsque les abus sexuels ont eu lieu.