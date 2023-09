L’avertissement enflammé de Rakhi Sawant aux trolls d’Internet à l’aéroport [Watch]

La sensation Internet Rakhi Sawant, qui est récemment revenue à Mumbai après son premier pèlerinage de la Omra, a fait la une des journaux en raison de son conflit avec son ex-mari, Adil Khan. Rakhi a récemment été testé à l’aéroport de Mumbai et a été vu en train de converser avec les paparazzi. Dans la vidéo virale, Rakhi a discuté en détail des problèmes liés à son mariage. Rakhi parle même de la communauté YouTube et des YouTubers qui l’ont ciblée. Elle exprime sa désapprobation à l’idée que les YouTubers utilisent son nom pour gagner de l’argent. Elle a également mentionné son mari, Adil Khan. Rakhi a récemment connu quelques changements dans sa vie et depuis son retour, elle a été impliquée dans diverses controverses. Certaines célébrités l’ont accusée de faire des blagues liées à la religion. Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani ont rendu leur relation publique en 2022. Adil est apparu dans de nombreuses interviews où il s’est présenté comme un homme d’affaires de Mysuru et le petit ami de Rakhi. Le duo a finalement annoncé leur mariage en janvier 2023, mais les choses ont pris une mauvaise tournure entre le couple, Rakhi accusant Adil Khan Durrani de violence domestique. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo.