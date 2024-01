L’avertissement encadré de Singulair a été ignoré. Comment savoir si vos médicaments sont sûrs ?

Points clés à retenir Malgré un avertissement encadré de la FDA concernant le risque potentiel d’effets secondaires graves sur la santé mentale de Singulair, de nombreuses personnes qui prennent ce médicament n’étaient pas conscientes des risques.

Même si les étiquettes des médicaments sont importantes, il n’est pas rare que les gens ne les lisent pas ou ne les comprennent pas.

Les prestataires encouragent chacun à être informé de tous les médicaments qu’ils prennent, en demandant à leur prescripteur ou à leur pharmacien de dissiper toute confusion ou question.

Une récente New York Times Une enquête a révélé que de nombreuses personnes prenant un médicament courant contre l’asthme, le Singulair (montelukast), n’étaient pas conscientes des effets secondaires graves potentiels de ce médicament sur la santé mentale. Cette histoire soulève des questions sur la manière dont les patients peuvent être mieux informés des risques liés à la prise d’un médicament tel que prescrit.

La Food and Drug Administration (FDA) a émis un avertissement encadré pour Singulair en 2020 après que plusieurs rapports et études ont montré que le médicament contre l’asthme pouvait provoquer de graves symptômes de santé mentale, notamment une agression, une agitation et des pensées suicidaires.

Même si le médicament portait une étiquette d’avertissement claire, il était toujours prescrit à 12 millions de personnes aux États-Unis en 2022 – et de nombreux patients et leurs familles ont déclaré ne pas être conscients des risques liés à sa prise.

Comment être mieux informé sur les médicaments que vous prenez ? Voici ce que les experts veulent que vous sachiez.

Pourquoi les gens ne connaissaient-ils pas les risques de Singulair ?

On ne sait pas vraiment pourquoi les gens ne connaissaient pas les risques de Singular, même avec une étiquette d’avertissement sur l’emballage du médicament. Le New York Times Le rapport détaille deux éléments majeurs qui semblent contribuer au manque de sensibilisation :

Le rapport alléguait que Merck, la société qui fabrique Singulair, n’avait pas mené d’études suffisamment rigoureuses sur les effets secondaires possibles et semblait minimiser ceux qu’elle avait découverts. Le rapport allègue également que la FDA n’a pas fait suffisamment pour communiquer les avertissements concernant le médicament aux patients et aux prestataires.

Il est possible de manquer des informations sur les effets secondaires potentiels, même avec un avertissement encadré sur l’étiquette, Bruce Ruck, docteur en pharmaciedirecteur général du centre antipoison du New Jersey à la Rutgers New Jersey Medical School, a déclaré à Verywell.

« Les gens ne lisent pas toujours les informations fournies avec les médicaments », a déclaré Ruck, ajoutant que de nombreuses personnes ne posent pas non plus de questions sur les effets secondaires potentiels de leurs médicaments.

Il semble qu’il y ait probablement eu plusieurs lacunes dans la communication : les prestataires ont peut-être manqué la communication de la FDA et, à leur tour, n’ont pas transmis cette information aux patients.

Même s’ils ont manqué l’avertissement mis à jour, Toni Larson, docteur en pharmaciespécialiste en pharmacie clinique chez Corewell Health, a déclaré à Verywell que la plupart des prestataires sont conscients du risque d’effets secondaires neuropsychiatriques liés à Singulair.

D’après l’expérience de Larson, « la plupart des patients ont été informés de ce risque, en particulier chez les enfants et les enfants, car c’est là que les preuves initiales ont montré le plus d’effets secondaires ».

Larson a ajouté que le risque était et continue d’être rare. Les pharmaciens et les cliniciens avec lesquels elle a travaillé n’ont pas passé beaucoup de temps à discuter de la mise en garde mise à jour, car d’autres effets secondaires, comme la somnolence, sont beaucoup plus probables.

“Les avantages du médicament l’emportent généralement sur les risques d’effets secondaires”, a-t-elle déclaré.

Qu’est-ce qu’un avertissement encadré ?

Un avertissement encadré, parfois appelé avertissement en forme de boîte noire, est « l’un des avertissements les plus élevés que la FDA mettra sur un médicament », a déclaré Ruck. L’avertissement figure sur la première page de la brochure d’information sur les médicaments que les patients reçoivent et décrit les effets secondaires potentiellement graves dont ils doivent être attentifs.

Les étiquettes d’avertissement sont également affichées sur la notice du médicament, dans le Référence du bureau des médecinssur le site Web de la FDA et sur les sites Web des sociétés de commercialisation de médicaments, selon Larson.

Une question soulevée par le Fois Le rapport expliquait pourquoi les prestataires ne semblaient pas modifier leurs pratiques de prescription après la révélation des avertissements concernant Singulair. Selon Larson, « les médecins sont tenus de fournir aux patients des informations sur les risques pertinents, mais ils peuvent faire appel à leur jugement professionnel pour décider de prescrire ou non un médicament avec un avertissement encadré ».

Que rechercher sur les étiquettes des médicaments

Les experts recommandent de vous assurer que vous êtes conscient des risques et des effets secondaires de chaque médicament qui vous est prescrit. L’étiquette et la brochure du médicament contiennent de riches informations sur le médicament, selon Jamie Alan, PharmD, PhD, professeur agrégé de pharmacologie et de toxicologie à la Michigan State University. Elle a déclaré que même si « les effets secondaires sont un sujet brûlant », les étiquettes contiennent également des informations importantes sur « l’administration, la dose et les contre-indications » du médicament.

Larson a dit que vous devriez toujours lire attentivement l’étiquette de votre médicament.

“C’est là que nous avons tendance à trouver le plus de différences entre la façon dont nous pensons que les gens prennent leurs médicaments et la façon dont ils les prennent réellement”, a déclaré Larson. “Je recommande également aux patients de toujours vérifier la description du médicament par rapport à ce qu’il contient. à quoi ressemble le flacon : c’est une étape supplémentaire qui peut faire la différence pour s’assurer qu’ils reçoivent le bon médicament.

Comment en savoir plus sur vos médicaments

Alan recommande de parler avec votre médecin pour vous assurer que vous comprenez les médicaments que vous prenez, qui incluent les risques ou les effets secondaires dont vous devez être conscient.

Ruck est d’accord.

«Je suggère toujours de parler à votre professionnel de la santé», a-t-il déclaré. « Posez des questions telles que : « Comment puis-je savoir si ce médicament fonctionne pour moi ? « Que dois-je faire si j’ai un effet secondaire ? » « Quel est le meilleur moment de la journée pour le prendre ? »

Larson recommande de parler au pharmacien lorsque vous récupérez vos médicaments.

“[The pharmacy] C’est là que l’on peut répondre à de nombreuses questions, et c’est une bonne source d’informations et des ressources fiables.