L’avertissement d’une mère à l’école de Géorgie au sujet d’un suspect soulève des questions sur les instants précédant la fusillade

ATLANTA — La mère d’un élève qui était en classe avec le garçon accusé d’avoir tué quatre personnes dans une Fusillade dans un lycée de Géorgie Selon les informations selon lesquelles les responsables de l’école ont été avertis que le garçon était en crise, la fusillade aurait pu être évitée.

« L’école a failli à sa tâche, elle aurait pu empêcher ces décès et elle ne l’a pas fait », a déclaré Rabecca Sayarath dimanche lors d’une entrevue téléphonique avec l’Associated Press. « C’est vraiment ce que je ressens. »

La fille de Sayarath, Lyela, a déclaré aux journalistes mercredi, le jour de la fusillade à Lycée Apalachee à Winder, en Géorgie, que les administrateurs semblaient rechercher Colt Gray, le jeune de 14 ans qui a été accusé avec quatre chefs d’accusation de meurtre, avant le début des coups de feu.

D’autres, en revanche, refusent de blâmer les responsables de l’école ou les forces de l’ordre.

« Je ne vais pas arbitrer ou deviner ce qui s’est passé avec les autorités l’autre soir », a déclaré dimanche le sénateur américain Raphael Warnock, un démocrate de Géorgie, lors de l’émission « State of the Union » sur CNN. « Je félicite nos premiers intervenants. Quand d’autres fuient le danger, ils courent vers le danger pour faire de leur mieux. »

Les responsables disent Gray abattu les étudiants Christian Angulo et Mason Schermerhorn, tous deux âgés de 14 ans, et les enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans. Huit autres étudiants et un enseignant ont été blessés – sept d’entre eux par balle – et devraient se rétablir.

Annie Brown a déclaré au Washington Post que sa sœur, la mère de Colt Gray, lui avait envoyé un SMS disant qu’elle avait parlé avec un conseiller scolaire et averti le personnel de l' »extrême urgence » avant les meurtres. Brown a déclaré que Marcee Gray les avait exhortés à retrouver « immédiatement » son fils pour vérifier son état.

Brown a fourni des captures d’écran de l’échange de texte au journal, qui a également rapporté qu’un journal d’appels du forfait téléphonique partagé de la famille indiquait qu’un appel avait été passé à l’école à 9h50. Les mandats d’arrêt contre Gray indiquent que la fusillade a commencé à 10h20.

Brun a confirmé le rapport Les autorités ont envoyé des messages texte à l’Associated Press samedi, mais ont refusé de fournir d’autres commentaires.

Marcee Gray a exprimé ses remords pour les fusillades de samedi au Washington Post et au New York Post.

« Je suis vraiment désolé et je n’arrive pas à imaginer la douleur et la souffrance qu’ils traversent en ce moment », a déclaré Gray au Washington Post dans un message texte.

« C’est horrible. C’est absolument horrible », a déclaré Gray au New York Post devant la maison de son père à Fitzgerald, en Géorgie, à environ 240 kilomètres au sud d’Atlanta.

Charles Polhamus, le grand-père du garçon, a déclaré à plusieurs médias que Marcee Gray avait reçu un SMS de son fils mercredi lui disant qu’il était désolé. Polhamus a déclaré à CNN que Marcee Gray s’était rendue à Winder, à plus de 320 kilomètres de Fitzgerald, immédiatement après la fusillade.

Le Washington Post a également rapporté que des messages électroniques montraient que des proches avaient contacté l’école au sujet de la santé mentale du garçon une semaine avant la fusillade, et que Brown avait dit à un proche qu’il avait « des pensées homicides et suicidaires ». Le journal a rapporté que la grand-mère de l’adolescent, Deborah Polhamus, avait rencontré un conseiller scolaire pour demander de l’aide.

« Le garçon « commence avec le thérapeute demain », a écrit Polhamus dans un texte adressé à Brown après cette réunion.

Les enquêteurs n’ont pas précisé ce qui, selon eux, aurait pu motiver Gray ou s’ils pensaient qu’il ciblait des victimes particulières.

Les autorités ont déclaré que le père de Gray, Colin Gray, Il lui a donné accès au fusil semi-automatique de type AR-15 utilisé lors de la fusillade. On ne sait pas exactement comment Gray a amené l’arme sur le campus ni ce qu’il en a fait pendant les deux heures qui se sont écoulées entre le début des cours à 8h15 et le moment où les premiers coups de feu ont retenti.

Colin Gray est devenu le premier parent d’un enfant suspecté d’une fusillade dans une école à être inculpé en Géorgie, a déclaré vendredi le procureur de district Brad Smith. Il est accusé de meurtre au deuxième degré, d’homicide involontaire et de cruauté envers les enfants pour avoir fourni le fusil à son fils.

Colin Gray est emprisonné dans le comté de Barrow après avoir refusé de demander une libération sous caution lors d’une brève audience au tribunal vendredi à Winder. Colt Gray est détenu dans un centre de détention pour mineurs après avoir refusé de demander une libération sous caution. Aucun des deux n’a été inculpé ni n’a plaidé coupable.

Lyela Sayarath a déclaré mercredi que Colt Gray avait quitté sa classe d’algèbre et qu’elle pensait qu’il séchait les cours.

Dans les minutes qui ont précédé la fusillade, une administratrice est venue dans sa classe à la recherche d’un élève portant le même nom de famille et un prénom presque identique à celui de Gray, a-t-elle déclaré. Cet autre élève était aux toilettes, mais l’administratrice a exigé de voir son sac. Cet élève est revenu quelques instants plus tard avec son sac, a déclaré Sayarath, et lui a dit que les administrateurs avaient conclu qu’il n’était pas l’élève qu’ils recherchaient.

Quelqu’un a également appelé le professeur par l’interphone, apparemment pour lui demander des nouvelles de Gray, a déclaré Sayarath. Elle a ajouté que lorsque l’interphone a sonné une deuxième fois, le professeur a répondu : « Oh, il est là », en voyant Gray devant la porte de la classe.

Lorsque les élèves ont voulu ouvrir la porte, qui se verrouille automatiquement de l’intérieur lorsqu’elle est fermée, Sayarath a déclaré qu’ils ont reculé. Elle a dit avoir vu Colt Gray se détourner par la fenêtre de la porte, puis avoir entendu des coups de feu – « 10 ou 15 coups de feu à la fois, l’un après l’autre ».

Rabecca Sayarath, la mère de Lyela, a déclaré qu’elle pensait que l’école avait commis une erreur en envoyant un administrateur non armé à la recherche de Colt Gray au lieu d’un des agents des ressources scolaires armés d’Apalachee High.

Lorsqu’elle a interrogé le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, sur le récit de sa fille lors d’une conférence de presse mercredi soir, Smith a averti : « Avec tout le respect que je vous dois, madame, je pense que vos informations sont incorrectes. »

On ne sait pas si les autorités scolaires du comté de Barrow savaient avant la fusillade que Colt et Colin Gray avaient déjà été interrogés par un adjoint du shérif du comté voisin de Jackson en mai 2023 après un rapport faisant état d’une menace en ligne de tirer sur un collège que Colt Gray, alors âgé de 13 ans, fréquentait.

Selon un rapport des enquêteurs, Colt Gray a déclaré à l’adjoint qu’il « ne dirait jamais une chose pareille, même en plaisantant ». Aucune mesure n’a été prise en raison d’informations incohérentes sur le compte de réseau social utilisé pour proférer les menaces.

Colin Gray a déclaré à l’enquêteur que Colt avait accès à des armes non chargées dans la maison mais qu’il savait « comment les utiliser et ne pas les utiliser ». Il a également déclaré que son fils avait eu des difficultés depuis que sa femme et lui s’étaient séparés et que Colt avait été harcelé à l’école.

Nicole Valles, porte-parole du district scolaire du comté de Barrow, a refusé de commenter dimanche en réponse aux questions envoyées par courrier électronique demandant plus de détails sur ce qui aurait pu se passer avant la fusillade.

« Étant donné qu’il s’agit d’une enquête en cours et que les procédures judiciaires ont maintenant commencé, nous ne commentons pas les détails spécifiques », a écrit Valles, renvoyant les questions au procureur de district.

Smith n’a pas immédiatement répondu aux courriels envoyés dimanche avec des questions similaires, tandis que le Georgia Bureau of Investigation a renvoyé les demandes de commentaires au procureur de district.