L’avertissement d’une femme alors qu’elle révèle un moment terrifiant, son amie « a bu de l’alcool par deux hommes qui ont utilisé une tactique effrayante dans un bar »

Une star de TIKTOK a décrit le moment terrifiant où deux hommes effrayants ont dopé la boisson de son amie et essayé de la ramener chez elle.

La star de TikTok @Aili.likes.adventures a raconté son « expérience effrayante » pour « empêcher que cela n’arrive à quelqu’un d’autre ».

L’utilisateur de TikTok @aili.likes.adventure révèle le moment où elle l’a fait ajouter aux boissons d’un ami Crédit : TikTok/aili.likes.adventure

La jeune Américaine partage son expérience pour « empêcher que cela n’arrive à quelqu’un d’autre » Crédit : TikTok/aili.likes.adventure

Le jeune Américain était sorti boire un verre avec des amis dans un bar lorsque les hommes se sont approchés pour la première fois, leur demandant s’ils voulaient une tournée.

Quand les filles ont dit non, les hommes se sont assis juste à côté de leur table et ont attendu qu’ils aillent sur la piste de danse et les ont suivis.

« Ce n’était pas vraiment une offre parce que nous avons juste dit à tous ceux qui ont demandé à danser avec nous que nous sommes gays et que nous essayons juste de danser les uns avec les autres », a déclaré Aili dans la vidéo.

« Mais ces hommes étaient plutôt persistants.

« Donc, à la fin de la soirée, il n’y a plus que mon ami et moi qui dansons ensemble. Et les deux gars de tout à l’heure s’approchent de nous et nous mettent des bières dans les mains.

« Ils n’ont pas dit que nous t’avions acheté ces boissons. Ils n’ont pas dit, tu voulais boire ? Ils nous les ont juste mis entre les mains ».

Aili a déclaré qu’elle avait « une voix dans la tête » la suppliant de ne pas boire la boisson gratuite.

« Alors au lieu de le boire, je l’ai remis dans sa main et j’ai dit: » tu le bois « .

« Il était abasourdi. Il a littéralement reculé et tout ce qu’il pouvait dire était ‘non’.

« Alors je l’ai repoussé et j’ai dit ‘prends un verre’ et il a dit ‘non, je l’ai eu pour toi.' »

Les deux se sont battus pour la boisson jusqu’à ce qu’Aili « arrête mon amie de boire, l’attrape par le bras » et parte, avec la sensation TikTok repoussant l’un des creeps d’elle.

« Dieu merci, je suis une forte a*sb**ch », a-t-elle déclaré.

« Alors que mon ami est passé de pouvoir danser avec moi et me parler à trébucher, à peine capable de former une phrase, juste comme ça. »

Exhortant ses partisans à être plus prudents, elle a déclaré: « Si quelque chose ne va pas, c’est parce que ce n’est pas bien. »

Une des nombreuses réactions à l’histoire de la star des réseaux sociaux Crédit : TikTok/aili.likes.adventure

Elle a dit que les hommes l’ont suivie hors du club Crédit : TikTok/aili.likes.adventure

Son histoire a suscité une réaction presque instantanée en ligne.

Un utilisateur a écrit: « Je ne connais pas de femme qui n’a pas une histoire comme celle-ci. »

« Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur des étrangers, mais jusqu’à ce que cela cesse d’être si courant, nous devons être vigilants », a déclaré un autre.