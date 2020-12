Alors que le monde fait la queue anxieusement pour obtenir un coup contre le mortel coronavirus infection, le président brésilien Jair Bolsonaro veut que ses citoyens sachent qu’ils seront responsables de tout accident qui pourrait suivre après avoir été vaccinés contre COVID-19[feminine .

S’exprimant lors d’un événement public à Porto Seguro au Brésil, Bolsonaro a affirmé qu’il n’aura pas besoin du Covid-19 vaccin depuis qu’il a déjà contracté coronavirus plus tôt cette année.

Il a également averti les gens de son pays que son gouvernement ne serait pas responsable si les citoyens se transformaient en « crocodiles » et en « dames barbus » comme effet secondaire de la vaccination.

La vidéo de son discours bizarre, devenu incroyablement viral sur les réseaux sociaux, a été partagée sur Twitter par le journaliste Samuel Pancher.

L’allégation non fondée de Bolsonaro concernant la COVID-19[feminine Le vaccin a été instantanément bafoué par les utilisateurs de Twitter qui ont déclaré qu’ils préféraient se transformer en reptile plutôt que de perdre la vie à cause de l’infection. Et puis il y avait des mèmes.

Idiome: Ne pleure pas les larmes de crocodile Jair Bolsonaro: D’accord alors Boycottez les gars des vaccins Corona. – Mayank Bhardwaj (@ sonubhardwaj51) 19 décembre 2020

Il est la personne 85IQ la plus puissante au monde. – Citoyen13 (@ citizen00013) 18 décembre 2020

Plus tôt ce mois-ci, Reuters a rapporté que le Brésil envisageait un accord avec Pfizer pour la livraison de 70 millions de coups à sa population. cependant, Reuters a également signalé que Pfizer rencontrait des difficultés pour enregistrer ses COVID-19[feminine vaccin pour une utilisation d’urgence au Brésil en raison du niveau de détail requis par le régulateur, selon le ministre brésilien de la Santé Eduardo Pazuello.

Ce n’est pas la première fois que Bolsonaro se prononce contre Covid-19 vaccination en public. En novembre de cette année, des rapports le citaient disant qu’il ne prendrait pas le coronavirus vaccin et il a parfaitement le droit de le refuser s’il le souhaite.