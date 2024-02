L’avertissement du Parti républicain concernant une “menace pour la sécurité nationale” concerne le fait que la Russie veut une arme nucléaire dans l’espace : sources

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche et les principaux législateurs du Capitole ont cherché à apaiser les inquiétudes du public mercredi après que le président de la commission du renseignement de la Chambre ait mis en garde contre une « menace à la sécurité nationale » liée à une « capacité militaire étrangère déstabilisatrice » si grave que le président Joe Biden devrait la déclassifier. “toutes les informations” à ce sujet.

Deux sources proches des délibérations au Capitole ont déclaré que ces renseignements étaient liés à la volonté russe de déployer une arme nucléaire dans l’espace.

Il ne s’agirait pas de larguer une arme nucléaire sur Terre mais plutôt de l’utiliser éventuellement contre des satellites.

Pourtant, “c’est très préoccupant et très sensible”, a déclaré une source, la qualifiant de “gros problème”.

Sans aborder directement le sujet, plusieurs membres du Congrès ont rapidement qualifié le problème de grave sans alimenter l’inquiétude du public.

“Nous allons travailler ensemble pour résoudre cette question, comme nous le faisons pour toutes les questions sensibles qui sont classifiées”, a déclaré le président de la Chambre, Mike Johnson, aux journalistes au Capitole mercredi après-midi.

“Mais nous voulons simplement assurer que tout le monde a une main ferme au volant”, a-t-il déclaré.

Le représentant Jim Himes, démocrate du Connecticut et membre éminent de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a fait écho à cela dans sa propre déclaration, qualifiant l’avertissement d'”important” mais “pas de cause de panique”.

“Quant à savoir si davantage de choses peuvent être déclassifiées sur cette question, c’est une discussion intéressante mais ce n’est pas une discussion à avoir en public”, a déclaré Himes.

Plus tôt mercredi, le représentant républicain de l’Ohio, Mike Turner, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré dans un communiqué que son panel avait “mis à la disposition de tous les membres du Congrès des informations concernant une menace grave à la sécurité nationale”.

“Je demande au président Biden de déclassifier toutes les informations relatives à cette menace afin que le Congrès, l’administration et nos alliés puissent discuter ouvertement des actions nécessaires pour répondre à cette menace”, a déclaré Turner.

Il a déclaré qu’il mettait les informations sur la question à la disposition de tous les membres de la Chambre dans un endroit sécurisé, conformément aux règles de la Chambre.

Les législateurs sont arrivés dans l’espace du comité tout au long de l’après-midi pour consulter les renseignements bruts sur l’avertissement de Turner, à l’intérieur d’une installation sécurisée au sous-sol du Capitole.

“C’est préoccupant”, a déclaré par la suite le représentant Bruce Westerman, R-Ark., sans toutefois donner de détails supplémentaires.

Une lettre envoyée aux membres du Congrès par Turner et Himes, obtenue par ABC News, indique que la menace est liée à « une capacité militaire étrangère déstabilisatrice qui devrait être connue de tous les décideurs politiques du Congrès ».

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré lors de la conférence de presse de mercredi qu’il avait déjà programmé une réunion classifiée avec les dirigeants du Congrès avant la demande de Turner.

Sullivan a été pressé à plusieurs reprises par les journalistes au sujet de la demande de renseignements, mais il a refusé de dire spécifiquement si la réunion de jeudi aurait pour but de discuter de la menace signalée.

Il a également refusé de fournir davantage de détails à ce sujet, se contentant de dire que, d’une manière générale, “les Américains comprennent qu’il existe une série de menaces et de défis dans le monde auxquels nous sommes confrontés chaque jour”, comme le terrorisme.

“Je suis convaincu que le président Biden, dans les décisions qu’il prend, garantira la sécurité du peuple américain”, a déclaré Sullivan.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s’exprime lors d’un point de presse à la Maison Blanche à Washington, le 14 février 2024. Kévin Lamarque/Reuters

“J’ai contacté plus tôt cette semaine la Bande des Huit” – faisant référence aux dirigeants des deux partis dans les deux chambres du Congrès et aux hauts responsables des services de renseignement – “pour me proposer à un briefing personnel… et en fait, nous a prévu un briefing pour les quatre membres de la Chambre du Gang des Huit demain”, a-t-il déclaré.

“Je suis donc un peu surpris que le député Turner soit sorti aujourd’hui”, a-t-il déclaré. (Turner n’a pas fait de commentaires supplémentaires à la presse.)

Sullivan a déclaré que la Maison Blanche « est allée plus loin et a traité de la déclassification des renseignements dans l’intérêt national des États-Unis de manière plus créative et plus stratégique que n’importe quelle autre administration dans l’histoire. fais ça.”

“Mais juste pour être clair, Turner qualifie cela de question urgente en ce qui concerne une capacité militaire étrangère déstabilisatrice”, a demandé Mary Bruce, correspondante en chef d’ABC News à la Maison Blanche. “Etes-vous conscient qu’il existe ici une menace sérieuse et émergente à laquelle il fait référence ?”

“‘Je dirai simplement que j’ai personnellement contacté la Bande des Huit. Il est en fait très inhabituel que le conseiller à la sécurité nationale fasse cela”, a répondu Sullivan.

Le président Biden avait suivi la menace citée par Turner et avait spécifiquement demandé à Sullivan de « engager » le Gang des Huit à ce sujet, a confirmé un responsable américain à ABC News.

“J’ai fait cela pour organiser une réunion. (…) Nous aurons cette conversation demain”, a déclaré Sullivan lors du briefing. “Je ne dirai rien de plus.”

Fritz Farrow et Lauren Peller d’ABC News ont contribué à ce rapport.