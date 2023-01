L’avertissement du fabricant de chars allemand met la pression sur les alliés de l’Ukraine

Les chars de combat des réserves industrielles allemandes recherchées par l’Ukraine ne seront pas prêts à être livrés avant 2024, a averti le fabricant d’armes Rheinmetall, augmentant la pression sur les alliés de l’OTAN pour qu’ils soutiennent l’Ukraine avec des véhicules blindés en service actif à la place, avant une réunion clé cette semaine. “Même si la décision d’envoyer nos chars Leopard à Kyiv était prise demain, la livraison prendrait jusqu’au début de l’année prochaine”, a déclaré le directeur général de Rheinmetall, Armin Papperger, au journal Bild am Sonntag. Rheinmetall, qui fabrique le canon du véhicule de combat, possède 22 chars Leopard 2 et 88 chars Leopard 1 plus anciens dans ses stocks. Préparer les chars Leopard pour la bataille, cependant, prendrait plusieurs mois et coûterait des centaines de millions d’euros que la société ne pourrait pas payer tant que la commande n’aurait pas été confirmée, a déclaré Papperger. “Les véhicules doivent être entièrement démontés et reconstruits”, a-t-il ajouté. Bien que l’admission de Rheinmetall limite les options des alliés occidentaux de l’Ukraine, elle n’annule pas entièrement les espoirs de Kyiv que la promesse du Royaume-Uni de livrer des chars Challenger 2 encouragerait d’autres nations européennes à emboîter le pas rapidement. Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré dimanche que l’Ukraine pourrait s’attendre à plus d’armes lourdes suite aux demandes de Kyiv pour les véhicules, l’artillerie et les missiles qui, selon elle, sont essentiels pour se défendre. “Les promesses récentes d’équipement de guerre lourd sont importantes – et j’en attends davantage dans un avenir proche”, a déclaré Stoltenberg au quotidien allemand Handelsblatt. La question de savoir si des pays comme la Pologne, la Finlande ou l’Allemagne peuvent épargner les chars Leopard de leurs propres réserves devrait dominer l’ordre du jour lors d’une réunion à la base aérienne de Ramstein dans le sud-ouest de l’Allemagne vendredi. L’avertissement est intervenu alors que les attaques à la roquette russes à travers l’Ukraine ont mis fin à une accalmie de deux semaines dans le ciblage par Moscou des infrastructures électriques et des centres urbains du pays, et le président russe, Vladimir Poutine, a salué une “dynamique positive” en première ligne. Les secouristes de la ville de Dnipro ont continué de fouiller les décombres d’un immeuble de neuf étages détruit par une frappe de missile russe samedi, tuant au moins 25 personnes et laissant environ 400 sans-abri. Les responsables de la ville ont déclaré dimanche après-midi qu’au moins 72 personnes avaient été blessées, dont 13 enfants, et 43 personnes étaient portées disparues. Parmi les autres villes ukrainiennes touchées samedi figurent Odessa au sud, Kharkiv à l’est, Lviv à l’ouest et la capitale Kyiv. Les infrastructures civiles, y compris les sites électriques, ont de nouveau été endommagées et des coupures de courant ont été signalées. L’évaluation optimiste de Poutine sur la guerre est intervenue dimanche après que Moscou a revendiqué la victoire dans les combats acharnés dans la ville de Soledar dans le Donbass, ce que Kyiv a démenti. “Il y a une dynamique positive, tout se développe selon les plans”, a déclaré Poutine, répondant à une question d’un journaliste sur Soledar, ajoutant “J’espère que nos combattants nous plairont plus d’une fois”. Au cours des dernières semaines, les partenaires occidentaux de l’Ukraine ont lentement avancé vers la livraison des véhicules plus lourds que Kyiv pourrait utiliser pour récupérer les territoires saisis par la Russie depuis le début de l’invasion en février 2022. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a franchi samedi soir une ligne rouge précédemment tenue lorsqu’il a déclaré que son pays deviendrait le premier à envoyer des chars de combat principaux de type occidental en Ukraine, sous la forme de 14 chars Challenger 2. Volodymyr Zelenskiy, le président ukrainien, a exprimé l’espoir sur Twitter que ces livraisons “ne nous renforceront pas seulement sur le champ de bataille, mais enverront également le bon signal aux autres partenaires”. La Pologne, qui aurait 249 chars Leopard 2 en service actif dans son armée, a déclaré mercredi qu’elle était également disposée à envoyer une compagnie de chars Leopard en Ukraine “dans le cadre de la constitution d’une coalition internationale”. Le nombre de chars de combat que la Pologne serait en mesure d’épargner et leur état de l’art ne sont pas tout à fait clairs. Les médias polonais ont déclaré la semaine dernière que Varsovie envisageait 14 chars, ce qui correspond à la taille standard d’une entreprise de l’OTAN. A long terme, la Pologne prévoit de moderniser son arsenal avec des chars Abrams américains et des chars K2 sud-coréens, dont les commandes ont été signées l’an dernier. Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Le président finlandais, Sauli Niinistö, a également signalé qu’il était prêt à fournir des chars de combat du même modèle si un paquet européen de défense commune était établi, tout en ajoutant que toute livraison serait limitée en nombre.

« Le nombre de chars [to be sent to Ukraine] ne peut pas être grand, puisque la Finlande borde la Russie et ne fait pas partie de l’OTAN. La Finlande possède environ 200 chars de combat principaux Leopard 2, soit environ un dixième du nombre total de Leopards en Europe.

L’Allemagne jouerait un rôle clé dans ces livraisons puisque c’est le pays où les chars Leopard sont fabriqués et qu’elle doit approuver leur réexportation depuis d’autres États. Le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, a déclaré la semaine dernière que Berlin ne devrait pas faire obstacle si Varsovie décidait de fournir à Kyiv des Léopards à partir de ses stocks.

Il n’était pas juste que l’Allemagne entrave “les pays qui avaient pris la décision de soutenir l’Ukraine”, a déclaré Habeck, dont le ministère de l’Economie autorise l’exportation d’armes allemandes.

D’autres politiciens des Verts allemands et du Parti libéral démocrate (FDP), les deux partenaires juniors de la coalition gouvernementale, ont également exhorté le chancelier Olaf Scholz à conclure un accord avec les alliés de l’Allemagne sur la livraison de chars Leopard.

“Le Leopard 2 est le char de combat le plus utilisé en Europe”, a déclaré Anton Hofreiter du parti vert au média t-online. “Il est évident que nous devons approcher nos partenaires européens et mettre conjointement Leopard 2 à la disposition de l’Ukraine.”

La tentative du gouvernement allemand de rechercher un consensus sur la livraison de chars de combat à partir de ses propres stocks est compliquée par la démission imminente de sa ministre de la Défense Christine Lambrecht, rapportée par plusieurs organes de presse vendredi et qui devrait être confirmée en début de semaine.

La politicienne social-démocrate, alliée du parti du chancelier Scholz, avait souvent semblé sujette aux gaffes et hors de son élément depuis qu’elle avait pris ses fonctions de défense en décembre 2021, quelques mois seulement avant que son gouvernement n’annonce un changement déterminant dans les affaires militaires.

L’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Oleksiy Makeev, a quant à lui réitéré l’appel de son pays à davantage de livraisons d’armes lourdes dans une interview à l’agence de presse dpa.

« Les armes allemandes sauvent des vies », a-t-il déclaré. « Les systèmes anti-aériens allemands nous aident à dissuader les roquettes et les chars allemands nous aideront à libérer des territoires. Et les abominations commises par les forces d’occupation russes deviendront moins nombreuses.