J’AI AIDÉ À LUTTER CONTRE LES GROS ORAGES. LAISSEZ-MOI VOUS EMMÈNER DANS LE COMTÉ DE FLAGLER. UN AVERTISSEMENT D’ORAGE VIOLENT A ÉTÉ ÉMIS ICI QUI S’ÉTEND DE SAINT JOHNS À PALM COAST, MARINELAND, FLAGLER BEACH ET QUI AFFECTE 80 000 PERSONNES. TRÈS BIEN. LE RADAR DOPPLER INDIQUE DES VENTS D’ENVIRON 60 MILLES PAR HEURE. ET CET AVERTISSEMENT D’ORAGE VIOLENT EST VALABLE JUSQU’À 530. JE VEUX JUSTE PASSER VOIR UN PEU LE RADAR ET VOUS POUVEZ VOIR CERTAINES DE CES NUANCES PLUS CLAIRES S’APPROCHANT DE MARINELAND. CE SONT DES VENTS QUI SOUFFLENT À ENVIRON 20, 30 MILLES PAR HEURE. Mais vous prenez en compte cet élan de la tempête d’environ 30 milles à l’heure, et vous parlez d’une poussée du vent d’environ 50 milles à l’heure. Donc, juste au-dessus de Marineland, la prochaine étape sera Palm Coast, Palm Coast Parkway, qui se dirigera vers Colbert Lane, Beverly Beach et, éventuellement, nous pourrions voir davantage de ces tempêtes se développer autour de Bunnell, en direction de Flagler Beach. C’est donc le cœur du problème.

L'avertissement d'orage violent pour le comté de Flagler expire Mise à jour : 18h04 HE le 18 septembre 2024 Un avertissement d'orage violent a été émis dans le comté de Flagler mercredi. L'avertissement a été émis en raison de rafales de vent de 60 mph. Avertissements actifs : Le comté de Flagler a expiré à 18 heures.