L’avertissement d’inondation est rétrogradé dans la région de Skeena en Colombie-Britannique alors que le niveau de la rivière commence à baisser

Le BC River Forecast Center a déclassé l’avertissement d’inondation pour la région de Skeena, englobant la rivière Skeena, la rivière Bulkley et ses affluents environnants autour des territoires Wet’suwet’en et Gitxsan, Telkwa, Smithers, Hazelton, Kispiox et Terrace à une veille d’inondation le dimanche (21 mai).

Une crête à haute pression qui a apporté un temps anormalement chaud au cours de la semaine dernière commence à se décomposer. Aucune pluie significative n’est prévue pour la région au cours des cinq prochains jours, ce qui atténuera probablement les problèmes d’inondation.

Le BC River Forecast Center a déclaré que les niveaux des rivières avaient atteint leur maximum et devraient continuer à baisser progressivement au cours de la semaine prochaine. Les niveaux d’eau de la rivière Skeena à Usk, de la rivière Kispiox près de Hazelton et de la rivière Bulkley près de Smithers et des bassins versants environnants ont atteint leurs sommets le 17 mai et sont restés stables tout au long de la semaine.

Cependant, l’avis avertit également que « les rivières de la région restent vulnérables si des précipitations importantes se produisent au cours des deux prochaines semaines ». Les fortes pluies prévues pour d’autres régions de la province au cours des trois prochains jours ne devraient pas avoir d’incidence sur la région de Skeena.

Malgré l’avertissement déclassé, il est toujours conseillé au public de faire preuve de prudence autour des rivières à débit rapide et des berges potentiellement instables. Les activités récréatives telles que la pêche, la natation, la navigation de plaisance et la randonnée à proximité de rivières ou de ruisseaux à fort débit doivent être évitées, car un débit élevé peut facilement piéger même les nageurs les plus forts, augmentant ainsi le risque de noyade.

Le BC River Forecast Centre continue de surveiller les conditions et fournira des mises à jour au besoin.

