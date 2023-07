L’avertissement des députés concernant une guerre chaude est vraiment effrayant – nous devons faire face à la menace tôt et ne pas sombrer dans la catastrophe

NOUS traversons les politiciens à un rythme effréné ces jours-ci.

Il ne se passe pratiquement pas de jour sans que quelqu’un en politique de première ligne annonce qu’il jette l’éponge.

Cette semaine, c’était au tour du secrétaire à la Défense, Ben Wallace, de dire qu’il quitterait le Cabinet lors du prochain remaniement et ne se présenterait pas comme député au suivant élection générale.

Son coup d’adieu doit être écouté. Parce qu’en sortant, les politiciens ont parfois la possibilité de dire librement ce qu’ils auraient autrement pu retenir.

Dans le cas de Wallace, c’était un point particulièrement important.

« Vers la fin de la décennie », a-t-il averti, « le monde sera beaucoup plus dangereux ».

Il a dit que même si – ou quand – Vladimir Poutine perd en Ukraine, il sera une menace.

Comme l’a dit Wallace, le dirigeant russe a « toujours une armée de l’air et il a toujours une marine », et il a averti : « Poutine n’en a pas encore fini avec nous ».

Mais l’avertissement du secrétaire à la Défense à propos de la Chine était plus frappant.

Expliquant le potentiel de la Chine à envahir Taïwan, Wallace a déclaré : « Nous nous retrouverons dans un conflit. Qu’il s’agisse d’un conflit froid ou chaud, nous serons dans une position difficile.

Il a tout à fait raison et il est grand temps que quelqu’un à son niveau le dise. Pendant des années, ce pays a été dans une situation de push-me pull-you avec la Chine.

Depuis des années, nous leur sous-traitons la fabrication. En retour, nous avons eu des produits bon marché.

Mais nous avons également malmené les chaînes d’approvisionnement de ce pays. En plus de réduire notre propre main-d’œuvre.

En même temps, nous avons autorisé le vol de données à une échelle industrielle incroyable. Une chose dans laquelle le Parti communiste qui dirige la Chine excelle vraiment est le vol d’informations.

Pendant des décennies, les entreprises chinoises, agissant sous l’impulsion de leur gouvernement, ont volé la propriété intellectuelle des entreprises britanniques et occidentales.

Ils ont volé. Ils ont triché. Ils ont arraché des milliards de livres de nos ressources.

Et nous leur avons permis de le faire. Parce que depuis que la Chine est entrée dans l’Organisation mondiale du commerce en 2001, nous avons été désastreusement liés à eux.

C’est quelque chose qui inquiète un nombre croissant d’experts de la défense.

Après tout, lorsque Wallace met en garde contre une guerre froide, nous devons nous rappeler qu’une guerre froide avec la Chine ne ressemblerait en rien à la guerre froide qui existait autrefois entre l’URSS et l’Occident.

À cette époque, les entreprises britanniques n’avaient absolument aucune implication financière en Russie. Ce n’était pas comme si toutes nos grandes banques faisaient aussi des affaires avec Moscou.

Mais aujourd’hui, le lien entre notre système et le leur est incroyablement difficile à défaire.

Prenez une banque comme HSBC. Il est tellement compromis par la Chine que lorsque le Parti communiste chinois (PCC) a pris le contrôle total de Hong Kong il y a quelques années, HSBC s’est rangé du côté des communistes.

C’est un nouveau développement — les capitalistes pro-communistes.

Comment se démarquer d’un tel système ? Il est temps que nous, en Grande-Bretagne, réfléchissions à cette question.

Ensuite, il y a la question d’une guerre chaude, le spectre encore plus redoutable que Wallace soulève à juste titre. Parce qu’au cours des dernières décennies, la Chine a travaillé dur sur sa croissance militaire.

Il a développé des îles dans les mers de Chine méridionale qu’il peut utiliser comme bases militaires. Il a fait voler ses avions au-dessus de l’espace aérien d’autres pays, notamment Taïwan.

Et il a observé avec grand intérêt comment l’Occident a réagi à l’invasion russe de l’Ukraine.

En conséquence, le PCC connaît maintenant bon nombre, sinon la totalité, des mesures que la communauté internationale peut et ne peut pas prendre contre un État voyou.

Ils savent ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous faisons qui ne fonctionne pas et ce que nous avons peur de faire.

Tout cela a été exceptionnellement intéressant pour la Chine. Et il a beaucoup appris. Plus que nous semblons avoir fait.

Déclin maîtrisé

Les chefs de la RAF continuent de jouer à de stupides jeux de politique identitaire pour essayer d’adapter le service aux stupidités de la Grande-Bretagne moderne.

Par exemple, ils sont allés de pair avec des objectifs de recrutement pour les femmes et les minorités ethniques, ce qui signifiait l’année dernière un arrêt effectif du recrutement d’hommes blancs.

C’est absurde. Mais un rappel de l’incroyable écart de sérieux entre ce pays et nos challengers et ennemis potentiels.

La Chine cherche à se développer. Territorialement. Et en tant que puissance mondiale. Il veut projeter sa force dans le monde.

Nous, en revanche, semblons être dans une phase de déclin contrôlé.

Une étape où même une guerre aux confins de l’Europe, comme en Ukraine, ne suffit pas à réveiller notre pays.

Nos dirigeants politiques et militaires essaient de ne pas faire face aux menaces.

Notre classe politique – et les personnalités hautement politiques à la tête de notre armée – disent ce qu’ils pensent leur apportera du crédit chez eux.

Il est temps que nous ayons des dirigeants qui soient simplement prêts à affronter les menaces auxquelles nous – et le monde – sommes confrontés.

Car, comme Wallace le sait, affronter tôt une menace, c’est être capable d’y faire face.

Contrairement à ce que prêchent les Verts, les pacifistes et autres idiots naïfs, c’est le meilleur moyen d’éviter la confrontation.

Mettez la réalité de côté et vous ne rêvez pas de paix. Plus probablement, vous serez somnambule dans le désastre.

La politique la plus étrange du dernier gouvernement travailliste était peut-être son objectif de faire en sorte que 50 % des jeunes aillent à l’université.

Je n’ai jamais compris le cible. Si 50 %, pourquoi pas 60 % ? Merde, pourquoi ne pas simplement forcer tout le monde à aller à l’université ?

L’une des raisons est que plus vous poussez de personnes à l’université, plus il est probable que la qualité des universités et de leurs cours diminuera.

Le gouvernement actuel s’en est rendu compte, le Premier ministre Rishi Sunak attaquant cette semaine les diplômes « arnaques » et les « cours de mauvaise qualité ».

Assez bizarrement, le Parti travailliste a répondu en disant que ce sont les conservateurs qui essaient de mettre un « plafond sur l’aspiration ».

Ils devraient sortir un peu plus. Il existe de nombreuses façons d’aspirer et de réussir dans la vie sans que l’université ne soit impliquée.

Et il y a quelque chose de non seulement mal, mais activement cruel, à inciter les jeunes à s’endetter pour obtenir un diplôme qui ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit.

QUOI DE NEUF, VOUS DOCS ?

DE toutes les grèves qui secouent le pays, celle des médecins semble la pire.

D’abord parce qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans l’idée que les médecins fassent grève. Cela semble non seulement égoïste, mais activement contraire à l’éthique.

La deuxième raison est que nous parlons à peine de personnes sur la ligne de pain.

Il y a quelque chose d’assez exaspérant à propos de personnes qui gagnent 128 000 £ par an et qui se plaignent de ne pas obtenir une augmentation de salaire de 35 %.

La British Medical Association se plaint que la hausse est nécessaire en raison de l’inflation.

Eh bien, voici des nouvelles pour eux. Tout le monde désespéré de voir un médecin souffre des mêmes problèmes d’argent.

Alors, bravo à la BMA pour avoir identifié l’inflation comme un problème.

Mais ses membres devraient être au travail pour diagnostiquer des problèmes encore plus graves.

Ceux pour lesquels nous, les contribuables, les payons.

UN BREW HA HA

Un soldat américain a fait irruption en Corée du Nord cette semaine dans l’une des pires décisions prises par quiconque de mémoire d’homme.

Étant moi-même allé dans le pays, je peux vous dire que si le soldat finit par rester, il ne connaîtra pas les meilleurs moments.

Une demi-douzaine de militaires américains ont fait défection vers le Nord après la guerre de Corée.

Aucun n’a eu une belle vie. La plupart ont trouvé que leurs meilleurs compagnons étaient le soju alcoolisé local et la bière fabriquée en Corée du Nord.

Ayant goûté les deux boissons, je ne peux pas recommander non plus.

Daté, le gaucher de la BBC manque à ses obligations envers le payeur de licence

LA BBC sait qu’elle est en difficulté.

Derrière les gros titres, les chiffres de l’entreprise sont mauvais.

Le nombre de personnes payant la redevance a chuté de 500 000 l’an dernier.

À l’ère des smartphones et de Netflix, l’idée que tout le monde paie une taxe pour posséder une télévision semble totalement dépassée. Une à une, les justifications de la redevance sont tombées.

La BBC avait l’habitude de prétendre qu’elle fournissait un contenu d’amélioration unique. Plus maintenant.

Il n’y a presque pas de programmes éducatifs et les drames de la BBC, autrefois loués, tels que Line Of Duty, sont presque toujours surclassés par les grands services de streaming.

Mais ce n’est pas seulement cela qui déplaît à certains d’entre nous. Au contraire, c’est le discours sans fin du Beeb sur l’impartialité tout en ne montrant rien de tel.

Peu importe sa star la mieux payée, Gary Lineker, affichant toujours ses opinions ennuyeuses et prévisibles sur la politique, regardez ce qui arrive aux présentateurs de la BBC lorsqu’ils partent.

Comme le montre un podcast en particulier, les présentateurs de la BBC qui prétendaient être impartiaux alors qu’ils étaient là-bas se présentent tous comme des gauchistes farouchement anti-gouvernementaux au moment où ils partent.

Peut-être que ceux d’entre nous qui pensaient qu’ils n’étaient pas impartiaux avaient raison ?