L’avertissement d’Erin O’Toole dans le discours d’adieu des Communes

OTTAWA –

Si les députés n’évitent pas les dangers de la « politique de la performance » et de la chasse aux « j’aime » sur les réseaux sociaux, les futurs Canadiens considéreront le moment actuel comme le début du déclin du pays, a prévenu Erin O’Toole lundi.

L’ancien chef conservateur et député de l’Ontario a profité de son dernier discours à la Chambre des communes pour lancer un appel à ses collègues afin qu’ils se concentrent sur ce qu’il a dit devrait être de déterminer l’objectif national du pays.

Au lieu de débattre de ce qu’il a dit, « trop ​​d’entre nous sont souvent à la poursuite d’algorithmes dans un gouffre de diversion et de division ».

« Nous devenons des élus qui jugent notre estime de soi en fonction du nombre de « j’aime » que nous obtenons sur les réseaux sociaux, mais pas du nombre de vies que nous changeons dans le monde réel. »

« La politique de la performance alimente la polarisation. La signalisation de la vertu remplace la discussion et bien trop souvent, nous utilisons cette Chambre uniquement pour générer des clips, pas pour lancer des débats nationaux. »

O’Toole se retire de la politique fédérale à la fin du mois après avoir été élu pour la première fois lors d’une élection partielle en 2012. De là, l’avocat et ancien membre de l’Aviation royale canadienne a été secrétaire parlementaire d’Ed Fast, alors ministre du Commerce dans le ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Avant que les conservateurs ne perdent le gouvernement en 2015, O’Toole a été nommé ministre des Anciens Combattants à un moment troublant pour le portefeuille, alors que le pays s’ajustait au retour des soldats qui ont combattu en Afghanistan.

Après la perte du pouvoir des conservateurs, O’Toole a jeté son dévolu sur la direction du parti, se classant troisième dans sa course à la direction de 2017 pour remplacer Harper. Il a finalement remporté sa course de 2020, mais a dû la mener au plus fort des blocages liés au COVID-19.

Le chef conservateur Pierre Poilievre – que le parti a élu après que ses députés ont rejeté O’Toole au début de 2022 après des mois de conflits internes et la perte des élections fédérales de 2021 – a déclaré lundi aux Communes que O’Toole « reste un homme d’État dans notre parti » et l’a remercié pour son service public.

Cette perte de 2021 a récemment été au centre des préoccupations de nombreux conservateurs, comme O’Toole a récemment révélé aux députés qu’il avait été informé par l’agence d’espionnage du pays de la façon dont il était la cible de l’ingérence chinoise pendant la campagne.

Les conservateurs ont commencé à s’inquiéter pendant la course lorsqu’ils ont vu ce qu’ils ont qualifié de désinformation se propager à propos du parti. O’Toole a depuis exprimé sa déception face à ce qu’il qualifie d’inaction du gouvernement libéral, appelant le premier ministre Justin Trudeau à déclencher une enquête publique.

Il a dit qu’il acceptait le résultat de l’élection.

Depuis qu’il a été évincé par son caucus, O’Toole a gardé un profil bas au Parlement, à l’exception de certains de ses écrits. Fin décembre 2022, il a écrit un message disant qu’il souhaitait que l’année à venir apporte avec elle une rhétorique politique plus civilisée, appelant spécifiquement les drapeaux chargés de jurons sur Trudeau, qui sont devenus l’une des images les plus mémorables du « Convoi de la liberté » de 2022. «

C’est après que des centaines de véhicules et des milliers de manifestants ont dénoncé le gouvernement Trudeau et les restrictions liées à la COVID-19 à Ottawa que le caucus d’O’Toole l’a démis de ses fonctions de chef. Cette décision est intervenue après que O’Toole ait eu du mal à satisfaire le parti avec sa position sur les mandats de vaccination et a été accusé d’avoir fait volte-face sur les principales politiques conservatrices, de la taxe sur le carbone aux armes à feu.

Lundi, O’Toole a réfléchi à la division des dernières élections fédérales et à la façon dont les médias sociaux façonnent la politique du pays pour le pire, déclarant aux députés : « Les médias sociaux n’ont pas construit ce grand pays, mais ils commencent à démolir sa démocratie. . »

Il a averti que si le Parlement ne fait pas attention, il y aura une future génération d’électeurs qui n’auront pas entendu un point de vue différent du leur.

« Aujourd’hui, trop souvent, nous permettons aux théories du complot sur l’ONU ou le Forum économique mondial de ne pas être contestées », a déclaré O’Toole.

« Nous devenons des suiveurs de nos suiveurs alors que nous devrions être des leaders. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 juin 2023