Les intervenants d’une conférence sur la sécurité européenne ont averti mardi que les alliés de l’Ukraine étaient à court de munitions à donner à Kiev dans sa guerre contre la Russie.

L’un des fils conducteurs des discussions au Forum sur la sécurité de Varsovie était la nécessité pour les membres de l’OTAN d’augmenter leurs dépenses de défense, un argument avancé par Donald Trump il y a des années à propos de l’alliance militaire.

S’exprimant lors d’un sommet de l’OTAN en 2017, le président Trump a critiqué les pays de l’OTAN pour ne pas consacrer plus d’argent à leurs dépenses de défense. Les membres de l’OTAN ont convenu en 2014 d’affecter 2 % de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense, mais au moment des remarques de Trump, seuls les États-Unis et quelques autres alliés de l’OTAN avaient atteint cet objectif.

Le ministre britannique des Forces armées, James Heappey, a renouvelé mardi son appel à l’OTAN pour qu’elle atteigne l’objectif de 2 pour cent lors de son discours au Forum sur la sécurité de Varsovie.

« Si ce n’est pas le moment – ​​lorsqu’il y a une guerre en Europe – de dépenser 2 % pour la défense, alors quand le sera-t-il ? » dit Heappey.

Lors de ses commentaires, Heappey a soutenu que l’OTAN devrait poursuivre son soutien à l’Ukraine contre les forces d’invasion du président russe Vladimir Poutine.

« Nous ne pouvons pas nous arrêter simplement parce que nos stocks semblent un peu maigres », a-t-il déclaré. « Nous devons maintenir l’Ukraine dans le combat ce soir et demain et après-demain. Et si nous arrêtons, cela ne veut pas dire que Poutine s’arrêtera automatiquement. »

Il a toutefois ajouté que les dons à l’Ukraine devaient s’accompagner d’une augmentation des stocks de l’OTAN. Le Royaume-Uni atteint actuellement l’objectif de 2 % en matière de dépenses de défense, mais Heappey a noté que de nombreux autres pays n’ont pas atteint cet objectif.

« Le problème, c’est que tous les membres de l’alliance ne consacrent pas encore 2 % de leur PIB à la défense », a-t-il déclaré, selon la BBC. « Cela doit être le plancher de nos dépenses de défense, pas le plafond. »

Le Dr Erwan Lagadec, professeur agrégé de recherche en affaires internationales à l’Université George Washington, a déclaré : Semaine d’actualités que le nombre d’alliés de l’OTAN atteignant l’objectif de 2 pour cent « était passé à dix, et davantage « y travaillent ».

« L’OTAN résume les progrès qui en ont résulté en déclarant qu’entre 2014 et 2023, les alliés au total ont dépensé 350 à 400 milliards de dollars de plus pour la défense qu’ils ne l’auraient fait sur la base des tendances de 2014 », a déclaré Lagadec.

Heappey n’était pas le seul responsable présent à la conférence de Varsovie à évoquer les conséquences néfastes de la guerre en Ukraine sur les stocks de l’OTAN. Le président du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, a exhorté l’industrie de la défense à « accélérer sa production à un rythme beaucoup plus rapide », car les alliés de Kiev manquent de munitions.

« Le fond du canon est désormais visible », a indiqué le responsable.

L’ancien président Donald Trump à la Cour suprême de l’État de New York le 3 octobre 2023. Trump a un jour mis en garde l’OTAN contre le fait que les pays membres n’atteignaient pas leurs objectifs en matière de dépenses de défense.

Le ministre suédois de la Défense, Pol Jonson, a déclaré lors du forum que l’Europe « puisait assez profondément dans nos poches, dans nos stocks ».

Lagadec, qui a donné des cours sur les défis stratégiques de l’OTAN et les réponses occidentales à la politique étrangère de Vladimir Poutine, a déclaré Semaine d’actualités dans un e-mail, que « le vrai problème face à la pénurie de munitions est que peu ou pas d’alliés (même ceux dépensant plus de 2 %) avaient prévu/préparé une longue guerre d’usure à la manière du 20e siècle opposant deux postes à moitié reconstruits. -Les militaires soviétiques. »

« Je doute que les alliés auraient été dans une bien meilleure situation en termes de stocks de munitions même si les dépenses de défense avaient été plus élevées au fil des ans, car ces dépenses auraient été consacrées à d’autres priorités », a ajouté Lagadec.

Parallèlement aux remarques critiques qu’il a faites lors du sommet de 2017, Trump a déclaré dans le passé que les États-Unis pourraient ne pas défendre un membre de l’OTAN en cas d’attaque. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à ce qui se passerait en Ukraine si Trump gagnait l’élection présidentielle de 2024, étant donné qu’il a déclaré publiquement que les États-Unis fournissaient trop d’aide à Kiev.

« Nous donnons tellement d’équipement que nous n’avons pas de munitions pour nous en ce moment », a déclaré Trump lors d’une assemblée publique sur CNN en mai.

Interrogé sur les dépenses de défense de l’OTAN, William Reno, professeur de sciences politiques à l’Université Northwestern, a déclaré : Semaine d’actualités que « Trump a raison, mais de la même manière qu’une horloge cassée est à l’heure deux fois par jour ».

« La situation est plus complexe qu’un manque de volonté de la part d’alliés irréfléchis », a-t-il déclaré. « Il est difficile d’augmenter la production. »

Reno a ajouté que « les sous-traitants de la défense vivent dans un monde imprévisible » où l’administration Biden doit essayer d’augmenter les munitions « dans le cadre d’un accord budgétaire avec les républicains de la Chambre qui limite les dépenses de défense ».

« Il est vrai que l’OTAN, y compris les États-Unis, a sous-investi dans la production de munitions. Il est difficile d’expliquer aux électeurs pourquoi ils devraient payer plus d’impôts pour produire quelque chose qui idéalement resterait sur une étagère », a déclaré Reno.