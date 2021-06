L’avertissement de tempête tropicale met 7 millions de personnes en danger alors que les tornades, les inondations et les coups de vent frappent l’Alabama, le Mississippi et la Géorgie

Les tempêtes TROPICALES au large de la côte du golfe devraient forcer des millions de sudistes à se préparer à un mélange de tornades violentes, d’inondations et de coups de vent.

Les pluies torrentielles et les vents violents qui ont soulevé des tornades vendredi ont placé plus de 7 millions d’habitants du Mississippi, de la Louisiane, de la Géorgie, de la Floride et de l’Alabama, entre autres, en état d’alerte élevé.

Un énorme système de tempête tropicale met des millions de personnes dans le Sud en alerte aux inondations et aux tornades Crédit : NOAA

«Plusieurs plates-formes pétrolières au large des côtes du sud-est de la Louisiane ont récemment signalé des vents soutenus de 40 à 45 mph Crédit : Reuters

Il y aura probablement une quantité massive de tornades formées à la suite de la tempête qui devrait toucher terre samedi Crédit : AP

Les rafales ont augmenté de 35 à 45 mph alors que la tempête en direction du nord se préparait à toucher terre et à frapper la côte américaine du golfe.

« L’atterrissage est prévu plus tard dans la nuit, le centre se déplaçant près ou au-dessus de la Nouvelle-Orléans samedi matin », a déclaré le météorologue de CNN, Dave Hennen.

Mais déjà vendredi soir, le National Hurricane Center a signalé qu’une double dose de vent et de pluie avait déjà commencé à marteler diverses bandes le long de la côte nord du golfe.

Le centre a rapporté que « plusieurs plates-formes pétrolières au large des côtes du sud-est de la Louisiane ont récemment signalé des vents soutenus de 40 à 45 mph ».

Le gouverneur de la Louisiane a déjà déclaré l’état d’urgence au moins un jour avant que la tempête ne touche terre Crédit : AP

Vendredi, les résidents du Mississippi dans les zones basses déplaçaient leurs véhicules, tondeuses à gazon, VTT et bateaux vers des terrains plus élevés. Crédit : AP

La côte du golfe devrait faire face à une double menace de fortes précipitations et de puissantes rafales de tempête tropicale Crédit : NOAA

Si la tempête tropicale se matérialise en cyclone, elle s’appellera Claudette.

La Louisiane, qui a déjà été ravagée par des tempêtes dans un passé récent, a déjà déclaré une déclaration d’urgence.

« Selon le National Weather Service (NWS), les précipitations seront la plus grande menace », a déclaré le gouverneur John Bel Edwards. « En plus des fortes pluies, il existe également une menace d’inondations côtières, de vents de force tempête tropicale et de tornades isolées.

Le système tropical a forcé des avertissements à être émis dans les municipalités de Pensacola sur le Florida Panhandle, la côte de l’Alabama, le Mississippi et certaines parties de la Louisiane, y compris le lac Pontchartrain et la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans, selon le Sun Sentinel.

Chevron a confirmé qu’il avait retiré les travailleurs non essentiels des plates-formes de production avant la tempête Crédit : Reuters

La compagnie pétrolière Chevron ne prend pas de risques.

Ils ont déjà rappelé des travailleurs non essentiels de diverses opérations offshore du golfe du Mexique avant la tempête tropicale potentielle.

« En prévision du climat tropical, nous avons transporté tout le personnel non essentiel de nos plates-formes Big Foot, Jack / St. Malo et Tahiti exploitées par Chevron. Tout le personnel de notre installation Genesis a également été déplacé à terre », a déclaré un porte-parole de Chevron. a déclaré à CNN.

Des millions de personnes sont sous surveillance d’inondations éclair – en particulier dans le sud-est du Mississippi, le sud et le centre de l’Alabama, le centre du nord de la Géorgie, l’extrême ouest de la Caroline du Nord et l’ouest de la Caroline du Sud se préparent à être trempés par des précipitations atteignant 3 à 7 pouces, selon le centre des ouragans. dernier avis.

Le décompte pourrait en fait atteindre entre 4 et 8 pouces et jusqu’à un pied entier dans la côte centrale du golfe.

En mai, la Louisiane a été frappée par de fortes inondations provoquées par la pluie et a confirmé la mort de quatre personnes.

Et l’État s’était encore rétabli après avoir fait plus de morts après le passage de l’ouragan Laura et de l’ouragan Delta.

Le temps punitif a forcé les plans au Mississippi pour célébrer le 19 juin – connu sous le nom de Juneteenth, que le Congrès a voté pour devenir une fête nationale, à reporter et/ou complètement annulé.