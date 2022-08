L’avertissement de récession de la Banque d’Angleterre est trop “optimiste”, préviennent les économistes

Les Britanniques sont confrontés à un niveau de vie encore plus touché et à une récession plus longue que ne le prédit la Banque d’Angleterre alors que la Russie menace davantage l’approvisionnement en gaz de l’Europe, ont averti les économistes.

Les experts ont déclaré que même le scénario le plus pessimiste de la Banque ne tenait pas compte de la probabilité que les prix du gaz, qui ont doublé en trois mois, augmentent encore.

Ce calcul semble désormais “de plus en plus optimiste”, a déclaré la banque d’investissement UBS, tandis que les analystes de Capital Economics ont averti qu’il était désormais “possible” que Vladimir Poutine arrête complètement les flux de gaz de la Russie vers l’Europe.

Malgré un certain nombre d’avertissements de plus en plus sévères sur le risque de pénurie de gaz en Europe, la Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle n’avait pas besoin d’examiner l’impact potentiel de ce scénario.

Une source bancaire a déclaré que le but de son rapport n’était pas “de construire le pire des cas en branchant de plus en plus de voies potentielles inflationnistes pour l’énergie”.

Il est intervenu après que la Banque a publié jeudi l’une de ses perspectives économiques les plus sombres, tout en augmentant les taux d’intérêt et en aggravant la pression sur les budgets des ménages,

La Banque prévoit qu’une profonde récession frappera avant Noël et durera tout au long de l’année prochaine, avec des revenus en baisse d’un montant record, une inflation culminant à 13,3 % et une croissance économique quasi nulle jusqu’à la fin de 2025.

Mais aucune des modélisations de la Banque n’a pris en compte la hausse des prix de l’essence, un scénario qui, selon les analystes, est désormais une possibilité sur cinq. Oxford Economics a déclaré qu’il était difficile de fixer une limite supérieure à la hausse des prix du gaz si les approvisionnements commençaient à s’épuiser.

Une nouvelle hausse des prix est désormais plus probable qu’une baisse, a déclaré Paul Dale, économiste en chef du Royaume-Uni chez Capital Economics. “Vous pourriez voir une nouvelle augmentation des prix du gaz, qui restent ensuite plus élevés plus longtemps. Nous ne nous attendons pas à ce que les prix de l’essence baissent rapidement.

«La Banque prévoit essentiellement une stagflation et suggère que le médicament augmente les taux d’intérêt. C’est vraiment remarquable.

Bien que la Banque n’ait pas modélisé l’impact d’une hausse des prix, les chiffres qu’elle a publiés indiquent qu’elle estime que chaque augmentation de 25 % des prix de l’essence augmenterait l’inflation de 1 point de pourcentage et réduirait la production économique de 0,6 point de pourcentage.

Si les prix de l’essence devaient à nouveau doubler cet hiver, l’inflation atteindrait 17,3 % et l’économie s’effondrerait de 4,6 % – une baisse sur une seule année plus importante que lors de la crise financière mondiale de 2009.

Edward Gardner, spécialiste des matières premières chez Capital Economics, a déclaré que les prix du gaz resteront “très élevés” à court terme.

“Il y a clairement un risque à la hausse sur les prix car l’Europe est toujours dépendante du gaz russe. Si la Russie devait complètement couper les approvisionnements et que nous avions un hiver froid, ce serait un scénario de tempête parfait. »

Les prix de gros sont dix fois plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un peu plus d’un an.

Capital Economics estime que les prix atteindraient 250 € si la Russie réduisait encore l’offre. Cependant, M. Gardner a déclaré que les prix pourraient encore augmenter beaucoup plus.

“Lorsque vous avez des pénuries de produits dont les gens ont besoin pour leurs besoins de base, il s’agit de savoir qui a les plus grosses poches ?”

“Malheureusement, beaucoup de gens ne pourront pas payer ces prix.”

Il a ajouté : « La Russie a pris une longueur d’avance sur la volonté de l’Europe de réduire progressivement sa dépendance au gaz russe. L’Europe veut réduire de deux tiers sa dépendance vis-à-vis de la Russie d’ici la fin de cette année. La Russie l’a déjà fait pour nous. Il y a clairement un risque qu’elle oblige l’Europe à réduire encore plus sa dépendance.

Andrew Goodwin, économiste en chef du Royaume-Uni chez Oxford Economics, a déclaré qu’une nouvelle augmentation significative de l’approvisionnement en gaz était plausible. «C’est certainement une possibilité distincte et quelque chose à laquelle nos clients se préparent.

«Ce serait extrêmement dommageable. Nous pensons que cela signifierait que le PIB du Royaume-Uni chuterait de 2,5 % l’année prochaine. »

Felix Huefner, économiste principal chez UBS, a déclaré que les données économiques de toute l’Europe : « Tout indique que les choses s’affaiblissent.

“Notre scénario de base suppose qu’il n’y a pas de rationnement du gaz, ni de nouvelle baisse des approvisionnements vers l’Europe, ce qui semble désormais de plus en plus optimiste.

“La probabilité a fortement augmenté que les risques à la baisse se matérialisent, en particulier que nous ayons des prix de l’énergie plus élevés et un rationnement.”

Partout en Europe, les gouvernements prennent au sérieux la perspective de problèmes majeurs d’approvisionnement en gaz. L’Allemagne a commencé le mois dernier à rationner l’eau chaude, à atténuer ses lampadaires et à fermer les piscines, et les États membres de l’UE ont récemment adopté une proposition visant à rationner l’approvisionnement en gaz.

Pendant ce temps, le Fonds monétaire international (FMI) a publié une modélisation suggérant que plusieurs pays européens plongeraient dans de profondes récessions s’ils perdaient l’accès au gaz russe, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque voyant leurs économies se contracter jusqu’à 6 %. L’Allemagne et l’Italie seraient également durement touchées, a déclaré le FMI.