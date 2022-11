L’avertissement de Man United à Ronaldo: Combattez votre sortie et soyez poursuivi

Manchester United a déclaré à Cristiano Ronaldo que sa préférence n’était pas de poursuivre pour rupture de contrat, mais que cela restait une option si l’attaquant décidait de lutter contre son départ d’Old Trafford, ont déclaré des sources à ESPN.

United a publié une déclaration pour dire qu’ils avaient “initié les mesures appropriées” à la suite de l’interview explosive de Ronaldo avec Piers Morgan au cours de laquelle il a lancé de féroces critiques à l’encontre du club et du manager Erik ten Hag.

Des sources ont déclaré à ESPN que United cherchait à résilier le contrat du joueur de 37 ans, qui devait durer jusqu’en juin, et ne voulait pas qu’il revienne après la Coupe du monde. Selon des sources, United souhaite que l’affaire soit résolue rapidement mais garde ses options ouvertes, dont l’une est de poursuivre l’international portugais. Ils prennent des conseils juridiques depuis lundi.

Le club pense qu’il a des raisons de déchirer le contrat de Ronaldo car son entretien équivaut à une faute grave. United doit donner 14 jours par écrit de son intention de résilier le contrat de tout joueur.

Des sources ont déclaré à ESPN que United voulait éviter une longue querelle juridique, mais acceptait que cela dépende de la réponse de Ronaldo à sa décision de forcer sa sortie. L’attaquant est arrivé au Qatar avec le reste de l’équipe portugaise vendredi soir et s’entraînera au Al Shahaniya Sports Club samedi. Le Portugal entame sa campagne contre le Ghana jeudi.

Des sources ont déclaré à ESPN que United espère que l’affaire sera finalisée avant le redémarrage de leur saison avec un match nul en Coupe Carabao contre Burnley à Old Trafford le 21 décembre. Leur campagne de Premier League reprendra contre Nottingham Forest le 27 décembre.

On dira à Ronaldo qu’il n’est pas le bienvenu à la base d’entraînement de United à Carrington, même si le Portugal subit une sortie anticipée au Qatar. Après avoir joué contre le Ghana, ils affronteront l’Uruguay et la Corée du Sud dans le groupe H et pourraient affronter le Brésil, la Suisse, la Serbie ou le Cameroun s’ils se qualifient pour les huitièmes de finale.