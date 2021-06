L’avertissement de maman après que son fils, 2 ans, soit monté dans le bain à 4 heures du matin, l’ait rempli et s’endormit avant d’être sauvé par son frère, 4 ans

Une mère HORRIFIÉE a averti les parents d’être vigilants après que son fils de deux ans soit monté dans le bain à 4 heures du matin, l’ait rempli et s’est endormi, avant d’être sauvé par son frère aîné.

La mère australienne Illi a partagé l’histoire traumatisante des singeries nocturnes de son tout-petit Archie – dont elle n’a été alertée que par son héroïque enfant de quatre ans qui s’est réveillé et a entendu son frère.

@CPR Enfants

Archie a été sauvé par son frère de quatre ans qui s’est réveillé la nuit et a alerté ses parents[/caption]

« À 4 heures du matin, notre fils de quatre ans est descendu en courant dans notre chambre en criant que son frère était dans le bain et avait besoin d’une aide urgente », a-t-elle écrit sur la page Facebook du groupe de premiers secours CPR Kids.

«Nous avons trouvé notre enfant de deux ans effronté et aventureux dans le bain, entièrement vêtu d’une couche et de tout le reste.

« Il avait tiré un tabouret pour y monter (il n’était jamais monté seul auparavant), avait branché la prise, ouvert le robinet et la baignoire débordait et la salle de bain était inondée. »

À sa grande horreur, Illi réalisa que son fils tentait de sortir depuis un moment mais qu’il était fatigué.

Elle a déclaré que le trouver à genoux en train de s’endormir dans l’eau était « la partie la plus effrayante » et « quelque chose qui me traumatise profondément ».

« Je ne peux tout simplement pas croire à quel point c’était un appel serré. »

Alamy

Illi veut avertir les autres du danger de garder la prise à proximité, ce à quoi de nombreux parents ont admis qu’ils n’avaient jamais pensé[/caption]

« Je suis incroyablement reconnaissant que mon enfant de quatre ans se soit réveillé car nous n’aurions jamais entendu parler (notre chambre est à l’autre bout de la maison) notre enfant de quatre ans a aussi le sommeil lourd, donc c’est honnêtement un miracle il s’est réveillé », a-t-elle poursuivi.

Le petit Archie a été examiné par des médecins et il va » tout à fait bien « , a déclaré sa mère, bien qu’elle sache bien que si son fils aîné s’était réveillé quelques minutes plus tard, cela pourrait être une histoire très différente.

« De toute évidence, la porte de la salle de bain a maintenant été verrouillée et la prise est également dans un placard verrouillé », a déclaré Illi. « J’ai acheté un capteur d’alarme à mettre sur sa porte. »

Elle a depuis partagé son histoire dans un groupe de mères où des parents choqués ont admis qu’il s’agissait d’un danger auquel ils n’avaient jamais pensé.

« J’espère que cette histoire pourra éduquer d’autres parents car honnêtement, je me considère VRAIMENT au top de la sécurité des enfants, tous les efforts sont déployés pour assurer la sécurité de nos enfants à tout moment, mais honnêtement, je n’ai jamais pensé à verrouiller la prise », le post lu.

Il a depuis été partagé des centaines de fois dans le but de faire passer le message aux parents du monde entier.





L’un d’eux a commenté : « Je ne peux qu’imaginer à quel point cela a dû être pénible. Merci pour le réveil. 5 enfants et je n’y ai jamais pensé. Notre prise va trouver une nouvelle maison.

« Wow !!!! Retirer le tabouret de notre salle de bain pendant que nous parlons. Merci d’avoir partagé cette histoire effrayante mais réelle », a déclaré un autre.

D’autres ont salué la « réflexion rapide » de son enfant de quatre ans, l’utilisateur le qualifiant de « petit humain incroyable » et de « héros ».