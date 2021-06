L’avertissement de maman après que sa fille de 5 ans ait mis sous assistance respiratoire lorsqu’elle a accidentellement fait une surdose de médicament contre le TDAH de son frère

Une fille de 5 ans se bat pour sa vie après avoir ingéré 10 des comprimés TDAH de son frère.

Et maintenant, sa mère dévastée avertit les parents de mettre leurs médicaments hors de portée des tout-petits.

Kidspot / Jessica Geiszler

Maman de quatre enfants, Jessica Geiszler, a trouvé sa jeune fille à côté d’un paquet vide de pilules mardi matin.

Elle avait utilisé une chaise pour grimper et atteindre les médicaments de son frère au-dessus du réfrigérateur.

Une ambulance a transporté la jeune fille à l’hôpital du Queensland, en Australie, après avoir découvert qu’elle avait avalé jusqu’à 10 des comprimés de son frère aîné pour l’autisme et le TDAH.

Le fils de Jessica, âgé de huit ans, prend normalement un demi-comprimé de catapres par jour, sa fille a pris jusqu’à 20 fois sa dose.

« Mon cœur est rempli de culpabilité et de tristesse », a-t-elle déclaré.

« J’ai maintenant appris de mes erreurs et je veux en faire prendre conscience et m’assurer que cela ne se reproduise plus. »

La mère dévastée a dit Kidspot que sa fille a été retrouvée avec les coques des comprimés après l’overdose accidentelle.

« Elle était très somnolente et pendant le trajet en ambulance, j’étais tellement anxieuse parce que je ne savais pas quelle serait l’issue », dit Jessica.

« J’étais en colère, bouleversé et très stressé.

« Les médecins m’ont dit que si je n’étais pas allé à l’hôpital quand je l’ai fait, elle aurait pu être dans une situation bien pire. »





On ne sait pas exactement combien de comprimés l’enfant de cinq ans a avalé, mais ils pensent que ce n’était pas plus de dix.

La jeune fille a été placée sous assistance respiratoire et mise sous sédation à l’hôpital pour permettre au médicament de suivre son cours en toute sécurité.

Plus d’un jour plus tard, elle a été retirée de la sédation et se réveille lentement mais « n’est toujours pas sortie du bois ».