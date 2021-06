L’avertissement de maman alors qu’un feu de bougie détruit la maison alors que quatre enfants dormaient à l’étage

Une maman sur quatre a lancé un avertissement sévère après que sa maison a été détruite par un incendie déclenché par une bougie.

La maison de Karen Hooper a été ravagée après qu’une bougie a pris feu et a déchiré l’étage de sa maison alors que ses enfants dormaient dans leur chambre.

La maison de Karen Hooper en flammes après qu’une bougie a déclenché un incendie Crédit : Traiteurs

Dommages causés à la maison après que la bougie sans surveillance a déclenché un incendie Crédit : Traiteurs

Les quatre enfants de Karen se trouvaient dans la maison au moment de l’incendie. Miya, 12 (L), Honey, 1, Rorey, 2, (H), Codey, 8, (R) Crédit : Traiteurs

La femme de 31 ans de Selly Oak, Birmingham, a déclaré qu’elle avait mis ses bébés au lit et qu’elle discutait au téléphone avec ses amis lorsqu’elle s’est rendu compte que la fumée emplissait sa maison.

« Ma fille aînée, Miya, a d’abord remarqué la fumée », a-t-elle expliqué.

« Je ne savais pas d’où cela pouvait venir parce que je n’avais rien cuisiné.

Karen partageait sa maison avec ses quatre enfants, Miya, 12 ans, Codey, huit ans, Rorey, deux ans et Honey, un.

« Ma fille a alors crié depuis l’étage qu’une bougie posée sur une coiffeuse avait été laissée allumée et qu’elle avait pris feu », a-t-elle déclaré.

Karen a ensuite monté les escaliers pour faire sortir ses deux plus jeunes enfants de leurs chambres qui se remplissaient de fumée à mesure que l’incendie augmentait.

« J’ai couru à l’étage et j’ai réalisé que mon atterrissage était dans le noir à cause de la fumée », a expliqué la mère de quatre enfants.

« Cela s’était propagé rapidement dans toutes les pièces à l’étage et j’ai paniqué parce que les bébés dormaient dans leurs chambres.

« J’ai crié aux enfants de descendre et d’attendre dehors pendant que j’ai les deux plus jeunes.

« J’ai fait irruption dans les chambres de mon fils et de ma fille et j’ai immédiatement été touché par la chaleur et la fumée.

« C’était terrifiant. Je les ai attrapés tous les deux et je les ai portés dans les escaliers et je suis sorti là où se trouvaient mes deux enfants les plus âgés et j’ai appelé le 999. »

Karen, 31 ans, a mis en garde les parents contre les dangers des bougies après que sa maison ait pris feu Crédit : Traiteurs

Une des chambres d’enfants couverte de suie noire du feu Crédit : Traiteurs

Après que les pompiers ont éteint le feu et mis la maison de Karen en sécurité, elle a pu retourner à l’intérieur pour voir l’étendue des dégâts.

Elle dit qu’après être rentrée dans la maison, la réalité a frappé à propos de ce qui s’était passé et elle a éclaté en sanglots.

« J’étais terrifiée à l’idée que les enfants et moi n’allions pas nous en sortir vivants », a-t-elle déclaré.

« J’ai pensé que nous pourrions mourir avant de sortir de la maison.

« En essayant de sauver les bébés, je ne pensais pas vraiment à ce que je faisais, je le faisais juste et j’agissais par instinct pour sauver mes enfants.

« Je ne pensais même pas aux dangers pour moi-même. »

Le feu a complètement détruit la chambre de sa fille ainsi que la chambre de son fils et la salle de bain.

« Les fenêtres des chambres à l’étage ont même été brisées à cause de l’incendie », a-t-elle ajouté.

« Cela semble idiot mais vous n’imaginez jamais que quelque chose comme ça va vous arriver. »

La salle de bain a également été laissée détruite Crédit : Traiteurs

Karen souhaite exhorter les autres familles à être plus prudentes lorsqu’elles utilisent des objets tels que des bougies afin qu’elles ne se retrouvent pas dans la même situation qu’elle.

Elle dit que peu importe à quel point vous pensez être prudent, cela peut arriver à n’importe qui et cela lui a appris à être très vigilante et aux dangers que les bougies peuvent apporter dans les maisons.

Karen a déclaré: « Quand je vois les dommages causés par l’incendie, c’est à nouveau une horreur de choc. C’est tellement traumatisant.

« Mais je suis tellement reconnaissant que nous soyons tous sortis vivants, même si mon fils aîné, Codey, a dû être emmené à l’hôpital car sa respiration a été affectée par l’incendie.

« Il crachait des trucs noirs à cause de la fumée qui était dans ses poumons. »

La famille séjourne maintenant dans un hôtel jusqu’à ce que les réparations soient effectuées dans leur maison ravagée par le feu.

Selon la London Fire Brigade, plus de 200 incendies à Londres l’année dernière impliquaient des bougies.