L’avertissement de maman alors que son fils de 10 ans se noie dans seulement 1 pied d’eau après avoir été «aspiré au fond de la piscine par une pompe défectueuse»

Un garçon de 10 ans qui profitait d’une journée en famille est décédé après qu’une pompe défectueuse l’a aspiré au fond d’une piscine, ce qui l’a fait se noyer.

Deniz Poyraz Karsli nageait dans une piscine pour bébés dans le sud de la Turquie le 11 juin lorsque la tragédie a frappé.

Deniz Poyraz Karsli n’avait que 10 ans lorsqu’il s’est noyé Crédit : Flash info

La mère de Deniz, Dilan Karsli, a blâmé le parc aquatique pour la mort de son fils – une affirmation qu’elle nie fermement Crédit : Flash info

Une photo de la piscine dans laquelle Deniz s’est noyé. Sa mère dit qu’il a été aspiré au fond de la piscine par un aspirateur Crédit : Flash info

Dilan Karsli, la mère du garçon, se reposait sur un transat lorsqu’elle a entendu ses neveux dire que Deniz était coincée sous l’eau.

Elle a couru pour trouver son enfant unique au fond de la piscine, sans vie, et a immédiatement commencé à chercher de l’aide.

Une infirmière s’est précipitée et les deux ont commencé à sortir le corps du jeune garçon du vide, où il aurait été coincé.

« J’ai essayé de soulever mon fils toute seule, mais le vide était fait par le bas, je n’ai pas pu réussir », a déclaré la mère désemparée.

« Quelqu’un qui a dit qu’il était infirmier est venu et nous avons essayé d’obtenir [him] dehors ensemble, nous ne pouvions pas [do] il.

« J’ai crié [for] aider [to] les gens autour, mais ils n’ont pas entendu mon cri. »

L’infirmière a pratiqué la RCR pendant 10 minutes et a fait battre à nouveau le cœur du garçon, mais il ne respirait toujours pas.

Il a été transporté à l’hôpital en ambulance, mais est malheureusement décédé le lendemain.

Son corps a été transporté à l’Institut de médecine légale d’Adana pour y subir une autopsie.

Deniz profitait d’une journée avec sa famille Crédit : Flash info

La direction du parc aquatique dit que son système de pompage fonctionnait bien ce jour-là et qu’il est peu probable qu’ils soient à blâmer pour la mort du garçon Crédit : Flash info

L’enfant de 10 ans a été retrouvé sans vie au fond d’une piscine pour bébés Crédit : Flash info

« Nous avons reçu la nouvelle de sa mort samedi et j’ai perdu mon enfant à cause de la négligence », a déclaré Dilan.

« Je les blâme tous. »

La mère de la victime a déposé un rapport auprès de la police qui accuse le parc aquatique de négligence.

Selon le site d’information Milliyet, Soner Cabuk, le propriétaire du parc aquatique, a affirmé que le système de circulation de la piscine fonctionnait bien au moment de l’incident et que Deniz n’était pas pris dans le vide.

Cabuk : « La piscine en question est pour les tout-petits et les enfants âgés de deux à huit ans d’entrer sous contrôle parental.

« Quand on considère la taille et le poids du garçon décédé, il n’était pas possible qu’il soit pris dans le courant de la pompe de circulation dans la piscine et s’y noie. »

Il a ajouté : « Je souhaite que ce triste événement ne se produise pas, mais en tant qu’entreprise, nous ne sommes pas en faute.

« Lorsque le travail du procureur, des experts et des équipes de police sera terminé, la vérité éclatera. »

Une enquête est en cours et un rapport d’autopsie doit être publié.