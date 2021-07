L’avertissement de maman alors que le bébé brûle et devient aveuglé après être sorti du lit, avoir allumé un sèche-cheveux et s’être aspergé d’air chaud

UN BÉBÉ a été laissé aveugle et avec d’horribles brûlures à la tête et au cou dans un accident anormal avec un sèche-cheveux.

Sienna Robbins dormait sur le lit double de ses parents lorsqu’elle s’est roulée sur le sol et a réussi à allumer le sèche-linge qui se trouvait à proximité.

Sienna a subi des brûlures d’horreur et son visage a enflé, l’aveuglant temporairement Crédit : FOURNI/ NEWS.AU

Adélaïde bébé laissé avec des blessures d’horreur dans un accident de sèche-cheveux anormal Crédit : FOURNI/ NEWS.AU

La fillette de sept mois est tombée du lit de ses parents et a accidentellement allumé un sèche-cheveux, provoquant la brûlure Crédit : FOURNI/ NEWS.AU

Le souffle chaud du sèche-cheveux a laissé au bébé des brûlures aux deuxième et troisième degrés à la tête et au cou qui ont nécessité une intervention chirurgicale urgente.

Ses yeux étaient également gonflés et fermés, la laissant aveugle pendant trois jours.

Sienna est actuellement à l’hôpital pour femmes et enfants d’Adélaïde.

Ici, on s’attendait à ce qu’elle ait besoin d’une intervention chirurgicale tous les deux jours au cours des six semaines suivantes pendant que ses parents traumatisés campaient à son chevet.

Maman Dannielle Robbins a déclaré qu’elle et son mari Levi jouaient à des jeux de société dans le salon avec leur famille lorsque l’accident s’est produit samedi soir.

S’exprimant sur une page GoFundMe qu’elle a créée pour aider avec les coûts, Dannielle a déclaré: « La chambre de Sienna est juste à côté du salon, alors je l’ai mise dans notre chambre pour que nous ne l’ayons pas réveillée.

Avec le sèche-cheveux sur elle, elle a subi des brûlures au deuxième et au troisième degré sur la tête et le long de son cou Maman Dannielle Robbins

« Je l’ai vérifiée toutes les 15 minutes et j’ai mis des barricades de chaque côté du lit pour qu’elle ne rampe pas (notre lit est au ras du sol). »

Mais quand Dannielle a entendu le sèche-cheveux en marche, elle a dit qu’elle « avait couru » pour voir Sienna et l’avait trouvée roulée sur le dos sur le sol avec de terribles brûlures à la tête et au cou.

Elle a déclaré: « Avec le sèche-cheveux sur elle, elle a subi des brûlures au deuxième et au troisième degré à la tête et au cou.

« J’ai crié à Levi d’appeler une ambulance, je nous ai déshabillés tous les deux et j’ai sauté dans la douche froide et je l’ai mise sur le sein pendant que je lui versais de l’eau froide sur la tête encore et encore. »

Elle a été emmenée à l’hôpital avec d’énormes cloques se formant sur la tête, les yeux du nourrisson se sont gonflés, la rendant aveugle.

Sa famille collecte des fonds pour couvrir les frais pendant qu’elle campe à son chevet Crédit : FOURNI/ NEWS.AU

Après une opération, les parents de Sienna ont appris qu’elle en aurait besoin de beaucoup plus et que ses cheveux « ne repousseront probablement pas dans certaines zones fortement brûlées de sa tête ».

Dannielle a déclaré: « Nous, en tant que parents, sommes bouleversés qu’une telle chose puisse arriver à notre petit ange.

« Nous avons passé les quatre derniers jours privés de sommeil, ne mangeant ni ne buvant bien et épuisés émotionnellement par la douleur dans laquelle nous voyons constamment notre bébé.

« Nous avons pleuré pendant des jours pour notre petite fille et souhaitons pouvoir prendre sa douleur comme la nôtre. »

Sur Facebook, Dannielle – une infirmière – a décrit se sentir « comme les parents les plus horribles du monde », suite à l’accident choc.