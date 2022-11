L’avertissement de l’ambassade des États-Unis en Chine signale que les blocages vont probablement s’intensifier au milieu des manifestations

L’ambassade des États-Unis en Chine libérée une déclaration Lundi matin, appelant les citoyens américains dans le pays à “conserver un approvisionnement de 14 jours en médicaments, en eau en bouteille et en nourriture pour vous-même et tous les membres de votre foyer”.

“Les autorités de la République populaire de Chine (RPC) ont élargi les restrictions de prévention et les mesures de contrôle du COVID-19 au fur et à mesure que des épidémies se produisent. Ces mesures peuvent inclure des quarantaines résidentielles, des tests de masse, des fermetures, des interruptions de transport, des fermetures et une éventuelle séparation des familles. L’ambassadeur Burns et d’autres Les responsables de la mission ont régulièrement fait part de nos préoccupations sur bon nombre de ces questions directement aux hauts responsables de la RPC et continueront de le faire », indique le communiqué.

David Tafuri, ancien fonctionnaire du Département d’État et conseiller en politique étrangère pour la campagne d’Obama, a déclaré que le Département d’État tentait de devancer la situation et d’empêcher les citoyens d’être pris dans une situation tendue en Chine.

LES PROTESTATIONS RATTLE LA CHINE ALORS QUE LES GENS EN DIT ASSEZ AUX POLITIQUES DE VERROUILLAGE DRACONIENNES DU PAYS

“Je pense que c’est un message aux citoyens américains en Chine que le Département d’État pense que la combinaison de nouvelles mesures anti-COVID et d’une répression potentielle des manifestants par la Chine pourrait entraîner de nouvelles fermetures et interdictions de voyager qui pourraient exposer les citoyens américains à un risque d’arrestation s’ils quittent leur maison », a déclaré Tafuri.

Des manifestations tumultueuses ont éclaté dans plusieurs villes chinoises contre la politique “zéro-COVID” du pays et un incendie meurtrier dans un immeuble de grande hauteur qui a coûté la vie à 10 personnes.

Le bâtiment, situé à Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, était partiellement verrouillé depuis près de deux mois.

LA POLICE CHINOISE DEVIENT VIOLENTE ALORS QUE LES PROTESTATIONS DE VERROUILLAGE DE COVID-19 BALAYENT LE PAYS

Miles Yu, chercheur principal et directeur du China Center de l’Institut Hudson, a déclaré à Fox News Digital que la mort brûlante de 10 personnes avait déclenché des soulèvements sociaux, les rendant différents des précédents dans le pays.

“La précédente [protests] sont pour la plupart des personnes de la partie inférieure de la stratification sociale – c’est-à-dire les travailleurs migrants. Ce sont les démunis sociaux. Cette fois, c’est principalement ce que l’on pourrait appeler des gens de la classe moyenne qui possèdent des propriétés qui sont dirigés », a déclaré Yu. Il a ajouté que les récentes manifestations « ont une base beaucoup plus large dans la société ».

LA CHINE RAPPORTE UN NOMBRE RECORD DE NOUVEAUX CAS QUOTIDIENS DE CORONAVIRUS À BEIJING ET DANS D’AUTRES VILLES

Tafuri dit qu'”il est très rare qu’il y ait des protestations en Chine continentale contre les droits de l’homme, donc cela vaut la peine d’être surveillé pour voir si cela se propage et aboutit à une désobéissance civile soutenue et à des demandes pour que la Chine améliore les droits de l’homme”.

Des vidéos publiées en ligne montraient des policiers attaquant et emportant des manifestants, mais il ne semble pas y avoir de réponse immédiate du président Xi Jinping ou du Parti communiste chinois.

Tafuri prédit que la manifestation pourrait aboutir à quelques concessions mineures de la part du PCC, mais “en fin de compte, la Chine est un État policier avec des moyens et des ressources plus que suffisants pour réprimer ces manifestations. Je suppose qu’ils les réprimeront avant de les laisser passer”. ils se sont propagés plus loin.”

Yu prévient que “cela pourrait être dangereux car cela pourrait donner aux manifestants un faux sentiment de triomphe et ainsi de suite… aussi cela [could] conduire le gouvernement chinois à rassembler ses forces et à mobiliser des moyens ou des actifs. »