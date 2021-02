Jurgen Klopp a averti ses stars tremblantes de Liverpool qu’elles devaient rester fermes et conjurer quelque chose de «spécial» pour arrêter la montée inquiétante du titre de Manchester City à Anfield cet après-midi.

Alors que la défense des Reds a été instable et vulnérable, les Blues de Pep Guardiola ont été formidables en excluant les adversaires.

Et Klopp accepte que ses champions en titre doivent être au sommet de leur forme pour briser une défense de la ville beaucoup plus stable et assurée depuis que Ruben Dias est arrivé pour 62 millions de livres sterling de Benfica en septembre.

L’Allemand, qui espère remettre Sadio Mane en forme après avoir raté les deux derniers matches, a déclaré: «Pour nous, je vais parler aux garçons de beaucoup de choses d’ici le début du match.

«Il y a beaucoup de choses à considérer pour un match comme celui-ci. Mais à la fin, nous devons nous défendre contre City avec tout ce que nous avons.

«Et nous devons jouer au football à un très haut niveau parce que vous ne marquez pas les buts faciles contre City.

«Vous n’avez pas de chances faciles. Il faut donc que certaines choses spéciales se produisent – et nous essaierons.

« C’est possible. C’est une bonne chose à propos du football. Même lorsque vous perdez le dernier match, tout est possible pour le prochain. »