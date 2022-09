L’avertissement de FedEx reflète à la fois l’économie mondiale et les lacunes internes

Kanarek faisait partie des analystes qui ont noté le mélange de facteurs – internes et externes – qui ont probablement joué un rôle dans les résultats décevants de FedEx.

“C’est la deuxième année consécutive que FedEx manque ses propres prévisions pour son premier trimestre fiscal, et je pense que cela crée un peu de frustration parmi les investisseurs”, a déclaré l’analyste de Moody’s, Jonathan Kanarek.

Le PDG Raj Subramaniam a souligné des facteurs externes après que le géant du transport maritime ait raté les estimations de revenus et de revenus de Wall Street, déclarant à Jim Cramer de CNBC sur Mad Money que la société est “le reflet des affaires de tout le monde” et qu’il s’attend à une “récession mondiale”. Mais certains analystes notent la stabilité relative de leurs rivaux UPS et DHL, et ont déclaré que l’incapacité de FedEx à s’adapter a également contribué à ses performances.

FedEx a mis en garde contre l’affaiblissement de la demande mondiale de transport maritime dans un rapport préliminaire sur les résultats la semaine dernière, laissant le marché se démener pour déterminer si les problèmes reflètent les lacunes internes de l’entreprise ou un diagnostic économique plus large.

Certains experts considèrent les performances de FedEx comme une confrontation tardive avec les réalités du marché issues de la pandémie, ce que la société n’avait pas reconnu auparavant.

Lors de sa journée des investisseurs en juin, FedEx a présenté des perspectives optimistes pour 2025, tirées par une croissance annuelle des revenus comprise entre 4 % et 6 % et une croissance du bénéfice par action comprise entre 14 % et 19 %.

“Raj est sorti avec une grande émission en juin, leur première journée d’analystes en deux ans, et a parlé d’un environnement plutôt optimiste. Pourtant, nous voici trois mois plus tard”, a déclaré Ken Hoexter, analyste de Bank of America. CNBC.

“Ils ne s’attendaient pas à un ralentissement économique et ne l’avaient pas intégré”, a déclaré Hoexter.

Depuis à peu près au moment de sa journée des investisseurs, Subramaniam a déclaré la semaine dernière que FedEx avait enregistré des baisses hebdomadaires des volumes d’expédition. C’est pourquoi la société a retiré ses prévisions pour 2023 et a annoncé qu’elle fermerait des bureaux et garerait des avions pour réduire les coûts. Son action a chuté de plus de 21 %, effaçant près de 11 milliards de dollars de sa capitalisation boursière au lendemain du rapport.

Pourtant, FedEx a maintenu ses attentes pour 2025, une décision que les conseillers en recherche de Gordon Haskett ont qualifiée de “délirant à la limite”. Les concurrents de FedEx, disent-ils, adoptent une approche plus réaliste face à la fin de la flambée de la demande à l’ère de la pandémie.

Alors que FedEx a signalé la faiblesse de la demande européenne parmi ses maux la semaine dernière, UPS a gagné des parts de marché dans la région. Lors de son dernier appel aux résultats, UPS s’est vanté de sa marge d’exploitation trimestrielle consolidée la plus élevée en près de 15 ans, citant son agilité dans des conditions macroéconomiques difficiles.

“UPS a deux à trois ans d’avance sur FedEx en ce qui concerne la façon dont ils envisagent les marges post-Covid”, a déclaré Kevin Simpson de Capital Wealth. à la cloche de fermeture : heures supplémentaires. “C’est presque comme si FedEx ne pensait pas que l’environnement reviendrait un jour à la normale.”

Dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts, FedEx a déclaré qu’il réduirait certaines opérations au sol et différerait l’embauche. Pendant ce temps, UPS embauchera plus de 100 000 employés saisonniers pour la période des fêtes.