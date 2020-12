David Seaman affirme que Dean Henderson devra peut-être quitter Manchester United pour devenir n ° 1 en Angleterre.

Henderson, 23 ans, a dû se contenter d’être le gardien de deuxième choix à Old Trafford malgré la signature d’un nouvel accord lucratif l’été dernier.

Il a impressionné lorsqu’il a été appelé, gardant trois feuilles blanches et ne concédant que trois buts lors de ses cinq premières apparitions seniors pour United.

Néanmoins, Henderson n’a pas été en mesure de déloger David de Gea entre les poteaux malgré que l’Espagnol continue de commettre des erreurs très médiatisées cette saison.

La dernière erreur est survenue lors de la défaite du RB Leipzig mardi, lorsque De Gea a été lent à quitter sa ligne alors que l’équipe de Bundesliga remontait 3-0.

Cela s’est avéré une erreur coûteuse, car United a perdu 3-2 et a été éliminé de la Ligue des champions.

De Gea a presque triplé les apparitions de Henderson cette saison et Seaman admet que ce dernier devra peut-être quitter les Red Devils s’il continue à jouer son rôle de remplaçant.

« Si Dean Henderson veut une chance de devenir gardien de l’Angleterre, alors il doit jouer plus au football », a déclaré la légende d’Arsenal et d’Angleterre. Podcast The Target Men .