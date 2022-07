L’avertissement de chaleur extrême entre en vigueur au Royaume-Uni

L’alerte “rouge” durera tout au long de lundi et mardi lorsque les températures pourraient atteindre 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) pour la première fois, posant un risque de maladie grave et même de décès chez les personnes en bonne santé, selon le UK Met Office, la météo du pays service. La température la plus élevée jamais enregistrée en Grande-Bretagne est de 38,7 ° C (101,7 ° F), un record établi en 2019.