La star de Manchester United, Bruno Fernandes, était au repos pour leur affrontement en FA Cup avec Liverpool à Old Trafford – mais il avait un mot d’avertissement pour ses coéquipiers dans la préparation.

Et avec le maestro portugais assis sur le banc, ses conseils d’avant-match semblaient tomber dans l’oreille d’un sourd au début.

Mohamed Salah a marqué le match d’ouverture après une belle passe de Roberto Firmino pour donner une avance rapide à Liverpool, seulement pour Mason Greenwood d’égaliser peu de temps après.

Mais la finition exquise de Salah est venue après que Fernandes ait averti ses coéquipiers que les trois premiers ratés de Liverpool devaient toujours recevoir le plus grand respect malgré leur forme récente.

Fernandes a prédit que Salah et Firmino causeraient des problèmes à United – mais ils n’ont pas pu empêcher la paire de se combiner pour le premier but.

S’exprimant avant le match, Fernandes a déclaré au site officiel du club: «Je pense que les équipes ont des moments. Je ne pense pas que Liverpool joue mal. Je pense qu’ils ne gagnent pas et c’est le point.

«Quand les équipes ne gagnent pas, tout le monde en parle. Quand les joueurs ne marquent pas, tout le monde en parle.

«Je le sens parce que je sais que le niveau est élevé, parce que je suis arrivé et que j’ai marqué beaucoup de buts et fait beaucoup de passes décisives, et tout le monde veut des buts et des aides de ma part.