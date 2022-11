L’avertissement de Biden sur la démocratie avant les élections de mi-mandat

Le président Joe Biden a lancé un sombre avertissement que l’avenir de la démocratie américaine était sur le bulletin de vote en 2022 dans un discours mercredi, six jours avant les élections de mi-mandat. Certains «républicains extrêmes de MAGA» sur le scrutin la semaine prochaine, a-t-il dit, ont l’intention de «renverser le système électoral lui-même».

“Au moment où je me tiens ici aujourd’hui, il y a des candidats à tous les niveaux de poste en Amérique, pour le gouverneur, le congrès, le procureur général, le secrétaire d’État, qui ne s’engageront pas à accepter les résultats des élections auxquelles ils se présentent”, a déclaré Biden. . “C’est une voie vers le chaos en Amérique. C’est sans précédent. C’est illégal. Et ce n’est pas américain.

Biden n’a nommé aucun de ces candidats. Mais il est assez clair qui sont certains d’entre eux. Ils comprennent Doug Mastriano et Kari Lake, les candidats du GOP au poste de gouverneur de Pennsylvanie et d’Arizona. Mastriano a aidé Trump à tenter d’annuler la victoire de Biden en Pennsylvanie en 2020, et Lake a déclaré qu’elle n’aurait pas certifié la victoire de Biden.

Les négationnistes électoraux incluent également Mark Finchem, le candidat du GOP au poste de secrétaire d’État en Arizona, qui était membre de la milice d’extrême droite les Oath Keepers, et Jim Marchant, le candidat du GOP au poste de secrétaire d’État au Nevada qui travaille avec des partisans de la théorie du complot QAnon.

Ce ne sont pas des candidats républicains traditionnels – ils ont pleinement adopté les fausses affirmations de Trump sur le vol des élections de 2020 (au moins certains semblent y croire vraiment). Biden lui-même a souligné que la faction menaçant la démocratie était une « minorité » du GOP. Mais cette minorité pourrait bien gagner des postes importants chargés de superviser les résultats des élections, remplaçant dans certains cas les responsables de l’État républicain qui ont confirmé les élections en 2020.

La menace est plus aiguë lors des élections pour le gouverneur et le secrétaire d’État. En 2020, Trump a exercé de fortes pressions sur eux pour essayer de renverser les États que Biden lui avait conquis en interférant avec les résultats, et même les responsables du GOP de ces États ont uniformément refusé. Ils étaient suffisamment attachés à la réalité factuelle et suffisamment éthiques pour que la démocratie continue de fonctionner comme il se doit. Il n’est pas clair que la même chose soit vraie pour Mastriano (qui semble se diriger vers une défaite), Lake, Finchem et Marchant (qui sont tous dans des courses serrées et pourraient bien gagner). Si l’un d’entre eux refusait de certifier les résultats légitimes des élections en 2024, le pays pourrait être plongé dans le chaos.

“J’espère que vous poserez une question simple à chaque candidat pour lequel vous votez”, a déclaré Biden. « Cette personne acceptera-t-elle la volonté légitime du peuple américain et des électeurs de son district ou de son district ? Cette personne acceptera-t-elle le résultat de l’élection, gagnera-t-elle ou perdra-t-elle ? La réponse à cette question est vitale et, à mon avis, elle devrait être décisive. A la réponse, poursuit-il, dépend “l’avenir du pays que nous aimons tant et le sort de la démocratie qui nous a rendu tant de choses possibles”.