Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré qu’il n’aurait pas besoin de Covid-19 vaccin depuis qu’il a déjà eu coronavirus et par conséquent, les anticorps Covid-19 également.

Selon Médias brésiliens, UOL, Bolsonaro a également averti ceux qui prévoyaient de prendre le Covid-19 vaccin dans le pays que s’ils se transforment en alligators ou font pousser la barbe après l’inoculation, c’est leur problème.

Bolsonaro s’exprimait lors d’un événement public à Porto Seguro au Brésil. La vidéo de son discours, devenue virale sur les réseaux sociaux, a également été partagée sur Twitter par le journaliste Samuel Pancher.

Lors de l’événement, Bolsonaro a déclaré que beaucoup l’ont réprimandé pour avoir donné le mauvais exemple en refusant de prendre le Covid-19 vaccin. À eux, le président a dit qu’il n’avait pas besoin de le faire, car il avait déjà été infecté par le coronavirus .

Sur cette note, il convient de mentionner que les cas de coronavirus une réinfection a été signalée au Brésil.

Dans la vidéo, UOL affirme que Bolsonaro a également critiqué la société pharmaceutique américaine Pfizer pour ne pas avoir assumé la responsabilité des effets secondaires du vaccin. le Covid-19 Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech est devenu le premier au monde à être approuvé pour une utilisation d’urgence – d’abord au Royaume-Uni, puis aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, Reuters a rapporté que le Brésil envisageait un accord avec Pfizer pour la livraison de 70 millions de coups à son peuple. Cependant, Reuters a également signalé que Pfizer rencontrait des difficultés pour enregistrer son COVID-19[feminine vaccin pour une utilisation d’urgence au Brésil en raison du niveau de détail requis par le régulateur, selon le ministre brésilien de la Santé Eduardo Pazuello.

UOL affirme également que Bolsonaro a déclaré que si les gens se transforment en alligators ou si les hommes commencent à parler à voix basse et que les femmes se font pousser la barbe après avoir Covid-19 vaccin, alors ce sera leur problème car Pfizer ne sera pas responsable.

Ce n’est pas la première fois que Bolsonaro se prononce contre Covid-19 vaccination en public. En novembre de cette année, des rapports l’ont cité disant qu’il ne prendrait pas le coronavirus vaccin et il a parfaitement le droit de le refuser s’il le souhaite.

Il a également répété à plusieurs reprises qu’aucun Brésilien ne sera contraint de prendre le coronavirus vaccin à moins qu’ils ne le souhaitent – une décision qui le met en désaccord avec le tribunal brésilien. L’AFP aussi signalé que la Cour suprême du Brésil a statué que les personnes pouvaient être «tenues, mais non forcées» par les autorités civiles de se faire vacciner.

En juillet de cette année, Bolsonaro a été testé positif pour coronavirus et est allé dans l’auto-isolement. Il n’avait souffert que de symptômes légers, avait-il dit. Le président brésilien a souvent minimisé le virus, qui a déjà coûté la vie à plus de 1,8 lakh dans le pays, et il l’a également qualifié de «petite grippe».