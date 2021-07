L’avertissement américain concernant Hong Kong signale que Washington pourrait faire plus (avocat)

Cependant, cela indique « qu’il y a beaucoup plus que les États-Unis pourraient faire » d’un point de vue politique, a-t-il déclaré lundi à « Capital Connection » de CNBC.

Adam Smith, associé du cabinet d’avocats Gibson, Dunn & Crutcher, a déclaré que le conseil sur les risques financiers et réglementaires de vendredi était « assez important » mais qu’il « ne fait rien en ce qui concerne la modification des règles » pour le moment.

En réponse à la répression de Pékin contre l’ancienne colonie britannique, a déclaré Smith, ce qui « changerait vraiment la nature de l’engagement et des risques pour les parties à Hong Kong » serait des sanctions contre les organisations, entités et institutions, qui étaient absentes jusqu’à présent.

« Dans le même temps, (les entreprises) doivent garder un œil sur la situation dans son ensemble, à savoir que la Chine est une économie énorme et attrayante avec laquelle faire des affaires. Et Hong Kong est à bien des égards, toujours … l’une des meilleures plates-formes pour faire ce travail », a-t-il ajouté.

« Il y a un risque juridique, il y a un risque de réputation, il y a un certain risque opérationnel – mais je pense que ces risques sont mesurés », a-t-il déclaré.

Kurt Tong, ancien consul général représentant les États-Unis et chef de mission à Hong Kong et Macao, a déclaré que Hong Kong était toujours un bon endroit pour les entreprises malgré les risques.

partenaire, The Asia Group

« Je pense qu’il faudra plus pour chasser les entreprises de Hong Kong que les changements qui ont eu lieu jusqu’à présent », a-t-il déclaré à CNBC. « Squawk Box Asie. »

Tong, partenaire du cabinet de conseil The Asia Group, a déclaré que l’état de droit à Hong Kong s’était détérioré, mais que la plupart des entreprises ne sont pas convaincues qu’il a été complètement anéanti.

Quant à la voie à suivre, Tong a déclaré qu’il s’attend à ce que le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontreront à l’automne et discuteront de chacune de leurs « lignes rouges » qui ne peuvent être franchies.

En attendant, a-t-il dit, « les joutes diplomatiques » se poursuivront.

« La rhétorique a été si dure des deux côtés, il y a donc beaucoup à faire pour sauver la face », a-t-il ajouté.

Les discussions commerciales entre les deux parties sont au point mort pour le moment, et les États-Unis ne sont pas incités à entamer des négociations car ils ne pensent pas que de telles négociations seront couronnées de succès, a déclaré Tong.

« C’est une image complexe … des relations américano-chinoises sous l’ère Biden-Xi », a déclaré Tong. « Nous sommes toujours sur la première scène du premier acte de la façon dont cela va se dérouler au cours de l’année à venir. »

En effet. Après l’intervention de Tong et Smith, une nouvelle alliance d’États membres de l’OTAN, de l’Union européenne, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Japon a accusé le ministère chinois de la Sécurité d’État d’une cyberattaque massive contre les serveurs de messagerie Microsoft Exchange plus tôt cette année.