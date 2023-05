L’aversion du suspect pour la drogue, l’itinérance a peut-être conduit à des fusillades qui ont tué 4 personnes dans le métro de Phoenix

MESA, Arizona (AP) – La forte aversion d’un homme pour la drogue et le sans-abrisme pourrait avoir conduit à cinq fusillades distinctes dans la région métropolitaine de Phoenix qui ont fait quatre morts et une femme blessée, ont annoncé mardi les autorités.

Iren Byers, 20 ans, a été placée en garde à vue dimanche, soupçonnée de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre au premier degré, a annoncé la police de Mesa.

Il est resté emprisonné sans caution mardi, et on ne savait pas immédiatement si Byers avait encore un avocat qui pouvait parler en son nom. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue vendredi.

Byers a assumé la responsabilité de la fusillade et a indiqué aux policiers où ils pouvaient trouver les vêtements et l’arme de poing de 9 mm utilisés dans les crimes, a indiqué la police.

Des images de vidéosurveillance ont montré le suspect portant les vêtements signalés par des témoins lors de plusieurs scènes de tir, a indiqué la police.

« Il nous a indiqué où se trouvaient non seulement l’arme du crime, mais où se trouvaient les vêtements qu’il portait lorsqu’il a commis ces quatre fusillades (à Mesa) et nous a raconté toute l’histoire », a déclaré le détective de la police de Mesa, Richard Encinas. Station de radio de Phoenix KTAR mardi.

Byers « a également reconnu une cinquième fusillade survenue le 26 mai à Phoenix où cette personne a également été tuée », a déclaré Encinas.

Selon les enquêteurs de la police, Byers a apparemment rencontré les victimes au hasard et a tué par balle la plupart d’entre elles dans la tête lorsqu’elles ont dit des choses qui l’ont bouleversé.

La fusillade a commencé vers 14 h 45 vendredi à Phoenix, selon des documents judiciaires.

Byers se promenait le long d’un canal avec Nicholas Arnstad, 41 ans, qui aurait fumé du fentanyl. Byers aurait tiré sur Arnstad pour sa consommation de drogue et parce que le frère de Byers a également abusé du fentanyl, a indiqué la police.

Byers s’est rendu au Mesa’s Beverly Park plus tard vendredi et a rencontré Julian Cox, 41 ans, qui aurait parlé à Byers de l’utilisation du «blues», le nom de rue des pilules de fentanyl. Byers a tiré et tué Cox avant de fuir les lieux, a indiqué la police.

Byers a ensuite rencontré Stephen Young, 41 ans, dans un dépanneur Mesa tard vendredi soir, a annoncé la police. Young voulait fumer du fentanyl, et Byers lui aurait tiré dessus et s’était enfui.

Byers a ensuite parlé à John Swain, un sans-abri de 40 ans, près des voies ferrées de Mesa, selon des documents judiciaires. Les autorités ont ensuite trouvé Swain abattu.

La police a déclaré que Byers avait rencontré sa dernière victime alors qu’il marchait dans la rue principale de Mesa. Il a parlé avec Angela Fonseca, 36 ans, jusqu’à ce qu’elle le rende fou, puis lui aurait tiré une balle dans le visage.

Fonseca a été transporté à l’hôpital et a subi plusieurs interventions chirurgicales, mais devrait survivre, selon les autorités.

Byers a été arrêté près du complexe d’appartements de sa grand-mère à environ 800 mètres de la dernière fusillade.

Au moins une douille de chaque scène de crime correspondait à la même arme de poing, a indiqué la police.

« Une fois que nous avons pu le localiser et mener l’entretien, c’est à ce moment-là qu’il a tout avoué », a déclaré Encinas.

Byers a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait pas appelé à l’aide médicale pour les victimes parce qu’elles « ne le méritaient pas », selon des documents judiciaires.

« Savoir qu’Iren Byers devra faire face aux conséquences de ses actions injustifiées est le début de la justice », a déclaré la détective Brandi George, porte-parole de la police de Mesa, dans un communiqué.

The Associated Press