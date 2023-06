L’aversion du football américain à l’embauche d’entraîneurs étrangers

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, qui est une interview de Simon Evans de l’AFP sur le football américain et les entraîneurs étrangers, est présenté par Sling.

Gregg Berhalter est de retour et US Soccer a déclaré avoir suivi un processus d’évaluation rigoureux pour arriver à cette conclusion. La Fédération n’a pas indiqué les noms des personnes qu’elle a contactées. Pourtant, les médias rapportent que plusieurs candidats n’étaient pas américains. Cependant, aucun n’était à la hauteur de la tâche selon les mesures de US Soccer. Il s’est installé sur Berhalter six mois après l’expiration de son contrat.

Les joueurs sont clairement friands de l’entraîneur. Mais est-ce le mieux que le football américain puisse faire ? Il a déclaré que les finances n’étaient pas un problème, pas plus que les statuts contractuels d’entraîneurs particuliers. Berhalter détient le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire de l’USMNT. Quelle est la validité d’un argument, étant donné une opposition quelque peu faible.

Simon Evans de l’AFP rejoint à nouveau le podcast pour discuter des arguments pour et contre les entraîneurs étrangers avec l’USMNT.

Le football américain et le débat des entraîneurs étrangers : écoutez maintenant

