Laverne Cox réagit après avoir été confondue avec Beyoncé à l’US Open

Être confondu avec quelqu’un d’autre, surtout en tant que célébrité, est généralement assez ennuyeux… mais être confondu avec Beyoncé n’est certainement pas la pire chose au monde.

Laverne Cox était présente à l’US Open le lundi 29 août, mais beaucoup de gens qui l’ont vue dans le public pensaient que Beyoncé était celle qui était assise dans la foule. Après une tonne de tweets comparant Cox à la chanteuse et la prenant pour la Renaissance artiste, le Orange est le nouveau noir alun a répondu à la confusion en riant simplement.

“Je ne me trompe pas pour @Beyonce au #USOpen ce soir, puis j’ai tendance sur Twitter alors qu’Internet se moque de l’identité erronée”, a-t-elle écrit sur Instagram, publiant un clip de sa foule en train de repérer avec certains des tweets. “Ces tweets sont drôles comme l’enfer. Prendre plaisir!!!”

Quant au match lui-même, Serena Williams a remporté son match du premier tour 6-3, 6-3 contre Danka Kovinic lundi soir. Cela fait suite à l’annonce de sa retraite, faisant savoir au monde qu’elle l’a toujours, malgré ses plans pour mettre le sport qu’elle domine derrière elle.

“Vous savez, je dois toujours faire de mon mieux”, a déclaré Williams à la foule après le match. “Je me sens tellement à l’aise sur ce terrain, devant tout le monde ici.” Elle a poursuivi: «Quand je sors sur le terrain, je veux juste faire de mon mieux ce jour-là. C’est vraiment tout ce que je peux vraiment faire.

Williams a annoncé ses plans pour “évoluer” du tennis dans un essai pour Vogue plus tôt ce mois-ci. Dans les semaines qui ont suivi, elle a reçu un adieu chaleureux, recevant des ovations debout à l’Omnium canadien et à l’Omnium de l’Ouest et du Sud.

Lundi soir, en plus de Laverne Cox, la foule à guichets fermés comprenait le président Bill Clinton, Spike Lee, Lindsey Vonn, Bella Hadid, Rebel Wilson, Vera Wang, Mike Tyson, le Dr Ruth Westheimer, Gladys Knight, Martina Navratilova et Coco Gauf. C’était la 102e victoire de Williams au stade Arthur Ashe.