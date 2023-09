Laver Cup : Félix Auger-Aliassime bat Gael Monfils alors que Team World revendique l’ouverture de trois matches

Félix Auger-Aliassime a battu Gaël Monfils 6-4, 6-3 alors que Team Monde a remporté les trois premiers matchs en simple du tournoi international de la Laver Cup, vendredi.

Ben Shelton et Francisco Cerundolo ont également remporté des victoires pour l’Équipe Monde, tout comme le duo de double composé de Tommy Paul et Frances Tiafoe.

Monfils est venu à deux reprises du côté du terrain d’Auger-Aliassime pour s’entraîner verbalement avec lui pendant leur match, et le Canadien a ignoré ses railleries à chaque fois.

« En fin de compte, l’objectif est de se qualifier et de gagner », a déclaré Auger-Aliassime à propos de la confrontation. « Je prends tous les matches au sérieux et je veux concourir, gagner et m’amuser en le faisant. »

Monfils a joué à plusieurs reprises devant la foule, se bouchant l’oreille pour entendre les acclamations ou s’asseyant sur des panneaux publicitaires le long du terrain noir de l’aréna Rogers et haussant les épaules lorsqu’un appel ne lui parvenait pas. Le joueur français a été entendu au micro dire au capitaine de l’équipe européenne Bjorn Borg qu’il « était là pour s’amuser » et semblait frustré par les appels de l’arbitre tout au long du match.

« C’est de la compétition. Les choses se sont un peu échauffées sur le moment avec la tension », a déclaré Auger-Aliassime lorsqu’on l’a interrogé sur la réponse.

Le Canadien a déclaré qu’il prenait la compétition au sérieux et a minimisé les jeux d’esprit de son adversaire, ajoutant qu’il se concentrait sur le respect des règles du tournoi.

«Je pense que la Coupe Laver a le potentiel d’être prise très au sérieux, pas seulement maintenant mais aussi dans le futur», a déclaré Auger-Aliassime. « Nous prenons cela au sérieux et les choses se sont échauffées pendant quelques matchs. … « Gaël est quelqu’un que j’apprécie, donc il n’y a pas de tension en dehors de ce qui vient de se passer. »

Il s’agissait d’une revanche entre Auger-Aliassime et Monfils après s’être affrontés à la Laver Cup il y a trois ans.

Monfils a fait travailler Auger-Aliassime tout au long du match. Il a frappé à plusieurs reprises des volées transversales pour tenter de mettre Auger-Aliassime sur le pied arrière. Mais le Montréalais a prospéré au service, avec un pourcentage de victoires de 85 % au premier service suivi de 64 % de victoires au deuxième service. Il a ajouté à cela avec un jeu net dominant, avec 15 points nets contre cinq pour Monfils.

Shelton a battu Arthur Fils 7-6 (4), 6-1 alors que Team World prenait rapidement les devants sur Team Europe. Cerundolo a ajouté à cela avec une victoire 6-3, 7-5 contre Alejandro Davidovich-Fokina.

Shelton a remporté 85 pour cent des points du premier service et a réalisé les deux seuls breaks du match, tous deux survenus dans le deuxième set.

«Je pensais que c’était un grand match. Un niveau assez élevé dès le départ », a-t-il déclaré.

Cerundolo a prospéré grâce à son service lors de son match contre Davidovich-Fokina avec quatre as, mais a eu du mal à plusieurs reprises à achever son homologue européen.

La victoire de Shelton marquait la première fois que Team World remportait le match d’ouverture de la Laver Cup.

