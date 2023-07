L’avenue Harvey de Kelowna arrêtée par un accident de 3 voitures

Toutes les voies en direction sud ont été temporairement fermées sur l’avenue Harvey à l’intersection du chemin Burtch à Kelowna mardi après-midi après un accident impliquant trois véhicules.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux peu après 13 heures. le 4 juillet, où un véhicule impliqué bloquait l’autoroute.

Deux camions de pompiers et une ambulance ont été dépêchés. Le véhicule bloquant Harvey a pu être déplacé manuellement et l’autoroute a été rouverte à deux voies vers 13 h 40.

